¿Cuántos kilómetros recorre tu auto con la reserva?

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El testigo amarillo de gasolina prende y la preocupación aparece, sobre todo cuando viajas en carretera y no hay una gasolinera cerca para recargar. Seguramente, tu primer pensamiento es que te quedarás varado, pero no todo está perdido.

¿Qué es la reserva de gasolina de un auto?

La reserva de combustible de tu auto te permite recorrer un par de kilómetros para estar a salvo; sin embargo, antes de usarla debes saber qué margen te podría dar.

¿Qué es la reserva de gasolina? Se trata de la porción de combustible que queda en el depósito del auto a partir de que la aguja llega a la "E" o se enciende la luz de advertencia.

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De acuerdo con el blog de Toyota España, en promedio, la reserva ocupa el 15% del espacio total del depósito. Y cuando se enciende el testimonio en el tablero, quiere decir que utiliza el 10% de la capacidad total del tanque.

Como podrás ver, es un margen pequeño; por ejemplo, en un Toyota RAV4 Hybrid la luz de la reserva enciende cuando quedan 8.25 litros de los 55 que le caben. Pero en un Volkswagen Gol, la luz aparece cuando quedan 7.65 litros de 55 totales.

El volumen que ocupa la reserva depende del tipo de auto: si es grande o compacto, si es híbrido o totalmente de combustión, o bien, si es de uso cotidiano o deportivo. Por eso, la mejor manera de saber su valor exacto es revisando el manual de usuario.

Lo que no cambia es que esa gasolina tiene una sola función: darte autonomía para llegar a una estación de servicio, y no para terminar tu viaje.

No hay una duración estándar (ni en kilometraje ni en tiempo) de la reserva de gasolina. En realidad, esto depende de la capacidad del tanque, el consumo del motor, la velocidad e incluso las condiciones del camino.

Como datos aproximados, los fabricantes de autos y productores de combustible ofrecen los siguientes:

· En ciudad: Repsol calcula que la reserva da entre 30 y 70 km, Mobil México estima alrededor de 50 km, y la aseguradora MAPFRE señala como mínimo 45 km.

· En carretera a velocidad constante: Aquí, el consumo es más eficiente que en ciudad; Repsol ejemplifica que si un vehículo gasta 7 L/100 km y tiene 5 litros de reserva, entonces podría recorrer cerca de 70 km.

Siguiendo con la información del fabricante Toyota, los autos híbridos pueden rendir un poco más porque el motor eléctrico apoya cuando el de combustión está bajo de gasolina.

¿Por qué no debes conducir con la reserva?

Usar la reserva de vez en cuando te saca del apuro. Sin embargo, hacerlo de manera frecuente puede dañar tu auto:

· Daños a la bomba de combustible: Según Toyota, la gasolina enfría y lubrica la bomba, pero nivel bajo, la bomba succiona aire y se sobrecalienta. Esto acorta su vida útil y la reparación es costosa.

· Sedimentos al motor: En el fondo del tanque se acumulan impurezas y residuos. Cuando el nivel es bajo, dichos sedimentos llegan al filtro de combustible e inyectores, lo que da como resultado pérdida de potencia, mayor consumo y riesgo de que el motor se apague.

· Evaporación y oxidación: Partiendo de que la gasolina es volátil, un tanque casi vacío tiene más aire dentro y eso ocasiona que el combustible se evapore más pronto.

La recomendación tanto de Toyota como de Repsol y Móvil es mantener mantener el tanque lleno o por encima de la mitad. Recuerda que la reserva es solo para emergencias: úsala a velocidad moderada, sin acelerones y dirígete directo a la gasolinera más cercana.