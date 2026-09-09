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Ciencia y Tecnología

Meta prueba en México sus "Notas de la Comunidad"

Usuarios podrán añadir contexto a contenidos de Facebook, Instagram y Threads

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 08:32 a.m.
A
Meta prueba en México sus "Notas de la Comunidad"
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      Por fin, Meta ha traído a México su prueba piloto de "Notas de la Comunidad". Después de su lanzamiento en enero del 2025 en Estados Unidos, la compañía decidió expandir en México y 15 países más de habla hispana este sistema de verificación colaborativa.

      Meta expande sistema colaborativo a México y países hispanohablantes

      "Notas de la Comunidad" estarán disponibles en Facebook, Instagram y Threads y, por el momento, la prueba será gradual las notas que escriban los colaboradores no serán visibles para los usuarios. La compañía explicó que la verificación independiente de datos continuará funcionando normalmente, mientras que Meta evalúa el desempeño del nuevo sistema.

      Después de más de un año de su lanzamiento en Estados Unidos, "Notas de la Comunidad" ya cuenta con más de 1,4 millones de colaboradores, los cuales produjeron más de 50 mil publicaciones en las redes sociales de Meta. Además, en el mes de julio, más de 200 millones de personas en este país vieron una nota y obtuvieron contexto adicional sobre diferentes posts, según información de la compañía.

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      ¿Qué son las "Notas de la Comunidad"?

      Meta explica que "Notas de la Comunidad" son un sistema colaborativo mediante el cual, los usuarios pueden agregar contexto a publicaciones que consideran confusas, engañosas o que necesitan información adicional.

      Dichas notas son redactadas y calificadas por colaboradores, quienes son usuarios comunes de redes sociales que se registran de forma voluntaria para escribir el contexto adicional sobre ciertas publicaciones.

      Cualquier usuario puede solicitar que una publicación sea contextualizada, mientras que quienes forman parte del programa pueden proponer notas sobre publicaciones públicas, incluso aquellas realizadas por Meta, sus directivos, figuras políticas y otras personalidades.

      Aunque, la compañía destaca que una nota no se publica solo porque la mayoría esté de acuerdo, sino que el sistema busca que los colaboradores que normalmente tienen opiniones diferentes, coincidan en que determinado contexto es útil. Con ello, Meta busca reducir posibles sesgos y evitar que el contenido dependa de una sola postura.

      Por otro lado, la firma también señala que cuenta con sistemas para detectar posibles intentos de manipulación, divulgación de información personal, acoso, estafas y comportamientos coordinados que violen sus políticas. Asimismo, afirma que cuando esto ocurre, inmediatamente el colaborador pierde su derecho a seguir formando parte de esta comunidad.

      Requisitos para ser colaborador en Notas de la Comunidad

      A partir de hoy, 9 de septiembre, las personas que cumplan con los requisitos podrán registrarse para participar en las pruebas. Para ser elegible es necesario:

      Tener 18 años o más.

      Contar con una cuenta o Página de al menos seis meses de antigüedad.

      No tener infracciones a las políticas de Meta. En caso de tener una, no podrán formar parte de esta comunidad.

      Tener un número telefónico verificado o la autenticación de dos pasos activada.

      Durante la fase de prueba, los colaboradores podrán redactar notas y ayudar a Meta a evaluar el funcionamiento del sistema, aunque estas todavía no aparecerán públicamente.

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