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Venta de autos nuevos rompe récord en México durante primer semestre

Venden más de 754 mil autos nuevos en primer semestre

Por Pulso Online

Julio 03, 2026 01:07 p.m.
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Venta de autos nuevos rompe récord en México durante primer semestre
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      La venta de vehículos ligeros nuevos en México alcanzó un nivel récord durante el primer semestre de 2026, con 754 mil 394 unidades comercializadas entre enero y junio, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      El resultado representó un crecimiento de 5.3 por ciento frente al mismo periodo de 2025 y superó el anterior máximo para una primera mitad de año, registrado en 2017, cuando se vendieron alrededor de 745 mil unidades. 

      El avance del mercado automotor se dio en medio de una mayor oferta de financiamiento, bonos y descuentos por parte de las marcas, además de una creciente presencia de firmas chinas en el país.

      De acuerdo con los reportes del sector, marcas como Stellantis y Mazda registraron repuntes, mientras que Nissan, una de las armadoras con mayor volumen de ventas en México, enfrentó una baja durante el semestre.

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      Tan solo en junio se comercializaron 126 mil 778 vehículos nuevos, cifra 7.6 por ciento superior a la registrada en el mismo mes de 2025. Sin embargo, frente a mayo, las ventas tuvieron una ligera baja mensual de 0.26 por ciento

      El dato confirma que el mercado interno automotor mantiene una tendencia positiva pese a los vaivenes arancelarios y a la incertidumbre comercial internacional.

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