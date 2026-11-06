Accidente de autobús escolar en Ain deja dos muertos

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PARÍS (AP) — Un autobús interurbano entre cuyos pasajeros había menores que iban a la escuela se estrelló el viernes por la mañana en el este de Francia, cobrando la vida de una niña de 7 años y un adolescente de 18, informó el ministro de Transporte, Philippe Tabarot.

Detalles confirmados

La Prefectura de la región de Ain indicó que otras 16 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad.

Tabarot visitó el lugar en una zona rural al noreste de Lyon, donde describió el choque como un "accidente trágico" y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

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"Se trata de un autobús operado por la autoridad regional que transportaba a unos 15 estudiantes" y a otros pasajeros, indicó.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La televisora BFM TV reportó que entre los pasajeros había niños que iban a escuelas secundarias y bachillerato de la zona. Una foto del lugar mostraba que el vehículo se había salido de la carretera, chocó contra árboles y terminó en una zanja.

El alcalde de Lent, Yves Cristin, dijo a la emisora Franceinfo que "la carretera estaba un poco mojada, no había niebla, y no entendemos por qué el autobús... se salió de la carretera".

"Siempre es un momento difícil cuando nuestros alumnos, nuestros niños, son víctimas de un accidente como este. Mis pensamientos, los del gobierno y los de toda la comunidad educativa, están con las familias", dijo el ministro de Educación, Édouard Geffray, a reporteros durante una visita a una escuela secundaria en la región de París.