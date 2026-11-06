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Rey Felipe rechaza renuncia de primer ministro De Wever en Bélgica

De Wever enfrenta dificultades para lograr consenso en su coalición sobre el presupuesto 2027 antes de fin de año.

Por AP

Noviembre 06, 2026 09:12 a.m.
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      Desarrollado por SACS IA

      BRUSELAS (AP) — El rey Felipe de Bélgica rechazó el viernes la renuncia del primer ministro Bart De Wever y lo envió, junto con la coalición gobernante, de vuelta al trabajo en una crisis prolongada por el presupuesto del país.

      Acciones de la autoridad

      De Wever había presentado su renuncia el lunes tras el fracaso de las conversaciones presupuestarias. Pero el rey, que supervisa la formación de los gobiernos nacionales, afirmó que estaba "aplazando su decisión" sobre si la aprobará.

      El rey consultó a los líderes de los partidos de la coalición durante toda la semana.

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      "Todos reafirmaron su determinación de alcanzar un acuerdo sobre una senda presupuestaria sólida para los próximos tres años", indicó el Palacio Real en un comunicado.

      Los líderes acordaron actuar con responsabilidad en un espíritu de compromiso, añadió.

      "Sobre la base de estas conversaciones, el rey decidió rechazar la renuncia del primer ministro y le pidió que reanudara de inmediato las negociaciones presupuestarias", señaló el comunicado. De Wever informará al rey el 16 de noviembre.

      Crisis presupuestaria y contexto social

      De Wever, un nacionalista flamenco conservador, asumió el cargo decidido a abordar los problemas presupuestarios de Bélgica, fuertemente endeudada, pero hasta ahora no ha logrado el respaldo de los otros miembros de su gobierno de cinco partidos para sus propuestas.

      Algunos comentaristas sugirieron que su intento de dimitir fue una maniobra política destinada a forzar un acuerdo. De Wever, que asumió el cargo en febrero de 2025, tiene dificultades para cerrar un acuerdo sobre el presupuesto de 2027 antes del 31 de diciembre.

      Bélgica es uno de los países más endeudados de la Unión Europea, de 27 naciones, junto con Francia e Italia. Su carga de deuda ya venía aumentando desde hacía años, pero la pandemia de COVID y una crisis energética empeoraron la situación.

      La Comisión Europea ha pronosticado que la deuda de Bélgica subirá al 110% de su producto interno bruto este año. Los intereses que se acumulan sobre esa deuda también plantean un desafío importante en un momento en que el gobierno quiere aumentar el gasto en defensa.

      La crisis de gobierno se produce en un contexto de crecientes protestas estudiantiles en el país y huelgas frecuentes, incluidas varias "jornadas nacionales de acción" encabezadas por los sindicatos.

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