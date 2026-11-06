Condenan a exlegislador Au Kam San en Macao por seguridad nacional

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HONG KONG (AP) — El exlegislador prodemocracia de Macao, Au Kam San, fue condenado el viernes a 12 años y medio de prisión en el primer caso de seguridad nacional del centro chino de casinos, tras un juicio a puerta cerrada que generó preocupación por su imparcialidad.

El arresto de Au, ocurrido el año pasado, fue el primer procesamiento conocido públicamente en virtud de la ley de seguridad nacional de Macao desde que se promulgó en 2009. Un tribunal regional lo declaró culpable de subvertir el poder del Estado, vulnerar la confidencialidad y establecer contacto con organizaciones, grupos o personas fuera de Macao para cometer actos que ponen en peligro la seguridad nacional.

Diversos críticos señalaron que su caso reflejaba el énfasis de Beijing en la seguridad y su intolerancia a la disidencia, aunque el movimiento prodemocracia de Macao nunca ha sido tan influyente como el de la vecina Hong Kong.

El hombre, de 69 años, ayudó y cooperó durante un largo periodo con "organizaciones hostiles" fuera de Macao para recopilar y difundir opiniones políticas cargadas de ideas de subversión del poder del Estado e información falsa, según un comunicado del tribunal. En el documento se indica que todos ellos conspiraron para incitar el odio entre los residentes de Macao contra el gobierno central, con la intención de derrocar y socavar el sistema fundamental del país.

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"Aunque el acusado es infractor por primera vez y admitió una parte considerable de los hechos delictivos, demostró un alto grado de intención. El grado de ilicitud y las posibles consecuencias de sus delitos son muy graves", se afirma en el comunicado.

Macao es una antigua colonia portuguesa que ha operado, al igual que Hong Kong, como región administrativa especial desde su retorno al dominio chino en 1999.

La esposa de Au denuncia persecución política

La esposa de Au dice que la persecución es infundada

En una carta pública, la esposa de Au, Virginia Cheang, escribió que solo esperaba que las autoridades permitieran que su familia intercambiara cartas con el exlegislador y lo visitara regularmente sin condiciones.

"De un juicio a puerta cerrada a un veredicto público, ¿qué clase de operación es esta? Es un juicio político y es una persecución infundada para humillar el carácter de una persona", cuestionó Cheang.

La hija de Au, Au Hon I, que reside en Londres, dijo a The Associated Press que su padre es un hombre de familia pacífico que se preocupa profundamente por Macao, y que la idea de que pasara más tiempo en prisión sin haber cometido ningún delito era insoportable. Añadió que un abogado contratado anteriormente por su familia no pudo verlo.

Consideró que el fallo fija límites sobre lo que los ciudadanos pueden hacer y los derechos que tienen, y afirmó: "Es un capítulo muy aterrador el que están empezando".

"Ya no se siente como un lugar seguro estar en Macao. Y es muy desgarrador", expresó.

Se designó a un abogado aprobado por Au para representarlo durante el proceso judicial, y que él ejerció su derecho a la defensa, indicó el tribunal, que también aprobó la solicitud de su familia para visitarlo regularmente.

Jorge Menezes, un abogado portugués que ejerce en Macao, comentó que el juicio se celebró en secreto y que no se revelaron detalles específicos —qué organizaciones estaban implicadas y qué información Au les había proporcionado—. Menezes observó que en el comunicado se indica que el activista había reconocido algunos hechos y eso pudo llevar a la gente a creer que había confesado los delitos.

"Por lo que veo, no se declaró culpable. De lo contrario, lo habrían dicho. Así que esto es engañoso y desafortunado", sostuvo. "Viola su dignidad".

Afirmó que el caso de Au se utilizó para enviar un mensaje a los residentes de Macao de que se trataba de cualquiera que desafíe a las autoridades. El caso también podría transmitir un mensaje a Hong Kong, porque Macao es "una especie de laboratorio" para el centro financiero en situaciones como esta.

Michael Polak, abogado internacional de Au, instó a Portugal y a la Unión Europea a exigir que a Au, ciudadano portugués, se le permita salir de Macao.

"Una condena así para alguien de esa edad es una condena de por vida", manifestó. "Si lo dejaban en Macao, podría morir en prisión".

Detalles del caso y contexto político

El tribunal determinó que Au se coludió con múltiples grupos en el extranjero

Macao tiene sus propios sistemas político y legal, y es la única ciudad china donde el juego en casinos es legal. Cuenta con complejos turísticos operados por filiales de las empresas estadounidenses de juegos de azar MGM Resorts, Las Vegas Sands y Wynn Resorts.

El tribunal determinó que Au ayudó a organizaciones en el extranjero a difundir información falsa y distorsionada entre 2023 y 2024 para inducir a países extranjeros a adoptar acciones hostiles contra China y Macao, incitar el odio contra el gobierno central y socavar el desarrollo sin contratiempos de la elección del líder de la ciudad en 2024.

Señaló que, como legislador en 2021, Au filtró a grupos en el extranjero información confidencial obtenida durante reuniones a puerta cerrada de comités sobre la renovación de licencias de juego.

El juicio de Au se celebró a puerta cerrada en septiembre.

El tribunal señaló anteriormente que el juez decidió en contra de un juicio abierto para garantizar que no se socavaran los intereses de la seguridad nacional.

Au era visto como un activista prodemocracia moderado

Au, un maestro convertido en legislador, sirvió durante 20 años en la asamblea legislativa dominada por leales a Beijing antes de dejar el cargo en 2021. También fue organizador en Macao de la conmemoración de la represión de 1989 en la Plaza de Tiananmen en Beijing.

Au relató que entró en la política porque veía muchos problemas sociales en la vida cotidiana que requerían que la gente alzara la voz. Afirmó que el movimiento prodemocracia de 1989 en la Plaza de Tiananmen lo unió a él y a sus amigos afines, y que más tarde sintió que Macao necesitaba personas que impulsaran una sociedad abierta y democrática.

Antes de su arresto, Au era una voz poco común en Macao que regularmente criticaba medidas gubernamentales y acontecimientos políticos en Facebook y en entrevistas, aunque muchos consideraban que sus críticas eran moderadas.

Pero el gobierno de Macao respaldó el fallo e instó a todos los sectores a respetarlo. Indicó que el gobierno seguiría aplicando estrictamente la ley de seguridad.

La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de Beijing dijo que el fallo demostraba la firme determinación de Macao de salvaguardar la seguridad nacional. Añadió que el fallo también recordaba a la gente que debía mantenerse alerta ante los riesgos, incluso en tiempos de estabilidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró que se opone firmemente a que fuerzas externas utilicen casos individuales como pretexto para interferir en los asuntos de Macao.