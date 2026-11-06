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Japón protesta toma control de filiales Japan Tobacco en Rusia

La medida rusa afecta cuatro filiales manufactureras de Japan Tobacco y aumenta tensiones bilaterales con Japón.

Por Redacción

Noviembre 06, 2026 09:08 a.m.
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Japón protesta toma control de filiales Japan Tobacco en Rusia
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      TOKIO (AP) — Japón protestó ante Moscú luego que Rusia pusiera cuatro filiales pertenecientes a Japan Tobacco Inc. bajo la administración temporal de una empresa rusa y exigió que la medida se retire de inmediato, informaron autoridades japonesas el viernes.

      Japón exige revocación de medida rusa contra filiales de Japan Tobacco

      El secretario jefe del Gabinete de Japón, Minoru Kihara, dijo a los periodistas que su gobierno está al tanto de la orden del presidente ruso Vladímir Putin, impuesta a las filiales del fabricante japonés de cigarrillos que operan en Rusia.

      Japón envió a altos funcionarios del gobierno a Moscú, donde se sumaron al embajador japonés en Rusia para presentar una protesta y exigir la revocación de la medida "para asegurarse de que no se vulneren los intereses legítimos de los ciudadanos y las empresas japonesas", señaló Kihara.

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      Contexto y tensiones entre Japón y Rusia

      La toma de control es la disputa más reciente entre ambos países. Las tensiones han aumentado desde que Putin realizó una visita en agosto a Iturup, una de cuatro islas controladas por Rusia frente a la costa norte de Japón que Tokio también reclama.

      La entonces Unión Soviética se apoderó de las islas Kuriles a Japón en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. La disputa territorial ha impedido que ambos países firmen un tratado de paz que ponga fin formalmente a sus hostilidades.

      Las tensiones se intensificaron a mediados de octubre por el arresto de un periodista japonés en Rusia bajo sospecha de espionaje. Tras las exigencias de Tokio de que Moscú ofreciera una explicación, acceso consular y un trato humano, funcionarios del consulado japonés pudieron reunirse con el periodista del periódico de Hokkaido a finales de octubre y confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

      Japan Tobacco señaló en un comunicado el viernes que sus cuatro filiales manufactureras en Rusia han sido puestas bajo la administración temporal de una firma rusa por orden presidencial.

      La tabacalera japonesa indicó que estaba recabando más información, evaluando su respuesta y analizando el posible impacto en el grupo.

      La medida se produce tras un número creciente de casos desde septiembre en que Rusia puso los activos de empresas occidentales que operan en su territorio bajo control temporal ruso, dijo el ministro japonés de Economía y Comercio, Ryosei Akazawa.

      "Para ser honestos, hemos sido cautelosos", expresó Akazawa. "Seguiremos comunicándonos con el gobierno ruso para proteger los activos de las empresas japonesas".

      La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, cuyo Ministerio posee una participación del 37,55% en Japan Tobacco, dijo a los periodistas el viernes que planeaba "responder de manera adecuada cooperando estrechamente con los ministerios pertinentes y con JT, al tiempo que observamos la evolución".

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