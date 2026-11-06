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Directora de CFE presenta proyectos para generación de energía 2027

Diputada Patricia Flores cuestionó viabilidad de metas renovables ante recorte presupuestal.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 08:54 a.m.
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Directora de CFE presenta proyectos para generación de energía 2027
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      Desarrollado por SACS IA

      Directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, compareció ante la Cámara de Diputados para exponer los proyectos destinados a aumentar la capacidad de generación de energía, pese al recorte presupuestal previsto para 2027.

      Preguntas sobre metas y presupuesto para generación renovable

      Durante la sesión, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Flores, cuestionó el recorte de alrededor de 31 mil millones de pesos al presupuesto de la CFE para 2027, equivalente a un 8.5% menos, y pidió detalles concretos sobre la incorporación de megawatts renovables en ese año y la fecha para alcanzar el 38% de energía limpia.

      Sin embargo, la funcionaria no respondió directamente a estas preguntas, derivadas de su informe, en el que afirmó que entre 2025 y 2026 la capacidad propia de generación aumentó y se complementa con productores externos.

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      Capacidad instalada y proyectos renovables de CFE

      Calleja Alor explicó que entre febrero de 2025 y mayo de 2026 entraron en operación seis centrales de ciclo combinado, que sumaron 3 mil 204 megawatts con una inversión de 52 mil 424 millones de pesos.

      Actualmente, la CFE cuenta con una capacidad efectiva propia de 47 mil 982 megawatts, complementada con alrededor de 16 mil 119 megawatts aportados por productores externos, sumando más de 64 mil megawatts instalados en distintas tecnologías.

      Además, para el periodo 2024-2030, la CFE tiene una cartera de 60 proyectos de generación de energía renovable, que representan 9 mil 184 megawatts adicionales.

      La diputada Flores señaló que la transición energética requiere megawatts conectados a la red y advirtió que con el ritmo actual y el presupuesto a la baja, alcanzar la meta oficial del 38% de energía limpia en 2030 es poco probable.

      Finalmente, la directora reconoció que persisten retos importantes en infraestructura, interrupciones y tiempos de respuesta a usuarios, que deben ser atendidos para fortalecer el sistema eléctrico nacional.

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