SRE niega pasaporte a sacerdote por usar traje eclesiástico

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Después de que el sacerdote Alberto Medel acusó que le negaron la renovación de su pasaporte, pues no le podían tomar la fotografía con el traje eclesiástico, el canciller Roberto Velasco instruyó que se le expidiera el documento con dicha vestimenta.

Acciones de la autoridad

"En la Secretaría de Relaciones Exteriores se respeta plenamente la libertad religiosa. Revisaremos la actuación del personal y la disposición interna que se le aplicó", expresó Velasco luego de que el párroco denunciara malos tratos en la oficina de pasaportes de Coyoacán.

Tras los hechos y la instrucción del secretario de Relaciones Exteriores, en redes sociales se enviaron mensajes en respaldo a Medel, a pesar de que otros comentaron acerca de posibles beneficios por profesar la religión católica.

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Impacto en la comunidad

De forma reciente, EL UNIVERSAL publicó que tras años de amparos y litigios, mujeres musulmanas en México lograron obtener los primeros pasaportes portando su hiyab, lo que propició mensajes de odio, islamofobia, discriminación, machismo e inclusive amenazas.

Contaron a El Gran Diario de México que "no somos un problema de seguridad nacional", debido a que esta ha sido una razón que le dan las autoridades para negarles el pasaporte con hiyab.

En diciembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos asuntos promovidos por mujeres de Chihuahua y Ciudad de México (CDMX) que reclamaron que personal de las oficinas de pasaportes condicionaron la expedición de los documentos de identidad al retiro del velo islámico, aunque la prenda cubre nada más la cabeza y no la cara. La usuaria Carla Erika Ureña escribió en X que "las excepciones por privilegios que no se fundamentan en causas de vulnerabilidad generan molestia justificada, restan fuerza a las normas generales y fomentan que se rete a los marcos".

"Dado el criterio de la Corte a favor de las mujeres musulmanas, el trato a este sacerdote constituye discriminación. O todos coludos o todos rabones o las leyes son letra muerta", escribió.

El usuario Carlos López Jones puso: "Una mujer musulmana si puede tomarse la foto con 'hijab' en su pasaporte, pero un sacerdote católico con el rostro descubierto no puede hacerlo con su ropa de ministro de la fe. ¿Qué pasa SRE?".

"¿Queremos saber los criterios que usaron con las musulmanas y con el sacerdote?", se cuestionó desde la cuenta @viaraiza1.

Otros usuarios de la red social celebraron la instrucción del canciller Velasco y pidieron una sanción para el personal que no quiso otorgar el pasaporte al sacerdote.

Para obtener un pasaporte ordinario, las personas mayores de edad deben cumplir con ciertos requisitos como presentar dos fotografías tamaño pasaporte sin lentes, cabeza descubierta, de frente, a color con fondo blanco y que hayan sido tomada hasta 30 días antes de presentar la solicitud de expedición, de acuerdo con el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje en su artículo 14.