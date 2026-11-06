Condenan a 200 años de prisión a líder de secta apocalíptica de Kenia

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MOMBASA, Kenia (AP) — El líder de una secta apocalíptica de Kenia vinculada a la muerte de más de 400 personas fue condenado el viernes a 200 años de prisión por los asesinatos de 191 personas.

El Tribunal Superior de la ciudad costera keniana de Mombasa dictó la sentencia contra el pastor Paul Mackenzie. Fue declarado culpable de asesinar a 190 niños y a un adulto tras ordenar a sus seguidores que se dejaran morir de hambre para encontrarse con Jesús.

Tribunal de Mombasa sentencia a pastor Mackenzie por muerte de seguidores

Mackenzie también enfrenta cargos de terrorismo y homicidio involuntario por las más de 200 víctimas restantes, además de acusaciones de abuso infantil y tortura en otros dos tribunales.

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La jueza Diana Kavedza afirmó que Mackenzie, líder de la iglesia Good News International Church, tenía la "principal responsabilidad penal" por trasladar a sus seguidores a un lugar remoto y ordenarles ayunar hasta la muerte.

Mackenzie fue acusado de los asesinatos junto con 28 de sus seguidores, incluidos guardias que hacían cumplir sus directrices de ayuno y sepultureros que ayudaron a ocultar las fosas comunes. Todos negaron los cargos, excepto una persona que confesó y pidió clemencia.

El tribunal declaró culpables a los 29 el 19 de octubre por el asesinato de 191 personas.

Más de 400 cuerpos exhumados en rancho donde vivía la secta

En 2023, se exhumaron más de 400 cuerpos de tumbas poco profundas en el rancho Chakama, de 320 hectáreas (800 acres), en el condado costero de Kilifi, donde los seguidores de Mackenzie vivían en chozas de barro, lejos del escrutinio de las comunidades locales y de las autoridades.

Más de 60 cuerpos fueron identificados plenamente y enterrados de nuevo por sus familiares, mientras que muchos otros siguen sin identificar y sin ser reclamados.

Durante la lectura de la sentencia, Kavedza indicó que 183 víctimas murieron de inanición, definida como una ausencia total de alimentos, y que las muertes de las otras ocho se clasificaron como asesinato por homicidio directo.

La jueza sostuvo que los asesinatos fueron "fríos y calculados" y desestimó los argumentos de algunos de los acusados, quienes afirmaban que la pérdida de sus propios hijos cambiaba el hecho de que habían participado en la muerte de muchos otros niños.

Kavedza señaló que los responsables no mostraron arrepentimiento y declararon que también estaban dispuestos a ayunar hasta la muerte. Durante la audiencia de sentencia, Mackenzie sonreía con frecuencia y conversaba con su pastor asistente, Smart Mwakalama, quien fue condenado a 160 años de prisión.

A todos los condenados se les concedieron 14 días para presentar una apelación.

La fiscalía había solicitado la pena de muerte para Mackenzie y cadena perpetua para sus cómplices.

El abogado defensor Lawrence Obonyo, que representa a Mackenzie y a otros condenados, dijo a The Associated Press que ya había presentado una apelación. Manifestó que la decisión "da vueltas a la Constitución para imponer una condena que es inalcanzable", ya que las penas de entre 160 y 200 años equivalen a cadenas perpetuas.

Suleiman Ziro, padre de siete hijos, que viajó 120 kilómetros (75 millas) para la audiencia de sentencia, perdió a seis de sus hijos y a su esposa a manos de la secta en 2023. Expresó que la condena no era suficiente, sobre todo porque aún no ha recuperado los cuerpos de sus seres queridos, y pidió la pena de muerte en el caso.

Dan Mackenzie, hijo del pastor condenado, dijo que sentía pena por su padre debido a la condena, pero que era "justicia para las víctimas". Contó que escapó al "rebelarse" contra las enseñanzas de su padre y que a menudo lo castigaban por ello, pero que se alegraba de haber sobrevivido. Dos de sus hermanos menores y tres hermanas fueron rescatados y actualmente están en un hogar infantil.

Quienes son condenados a muerte en los tribunales de Kenia cumplen una pena de cadena perpetua. La última ejecución en Kenia fue en 1987.