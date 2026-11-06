"Es un cochinero" la red de proveedores del INE: Sheinbaum

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un "cochinero" y una "mafia electoral" la red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, ya que obtuvieron contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos con organismos electorales, y aseguró que las presuntas irregularidades no surgieron con la llegada de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que tienen antecedentes de varias décadas.

Sheinbaum cuestiona señalamientos y antecedentes de la red empresarial

Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la Mandataria federal cuestionó que los señalamientos se hayan concentrado en Taddei Zavala y en su presunta militancia en Morena, ya que dijo que la red empresarial comenzó a operar desde 1989 y se fortaleció entre 2014 y 2023, durante la integración del Consejo General del INE encabezado por Lorenzo Córdova Vianello.

"¿De dónde sale todo este cochinero, esta mafia electoral? Pues no surgió con ella (...) no nació ahí, disculpe, tiene muchos años. Y se fortaleció justo en esa época. Pero lo más increíble es que el creador de estos personajes y de estas empresas (...) es miembro de su partido político [Somos]. ¿De quién es el partido Somos? De Lorenzo Córdova y todos ellos, vinculados con [Guadalupe] Acosta Naranjo. ¿De dónde salen estos contratistas? De ahí", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Investigación revela contratos y esquema de simulación en licitaciones

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una investigación elaborada con información de fuentes abiertas, registros empresariales, la Plataforma Nacional de Transparencia y CompraNet histórico, en la que identificó contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos adjudicados a firmas relacionadas con los Hernández Casillas.

Detalló que entre 2014 y 2023 estas empresas obtuvieron contratos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), por un monto de 2 mil 94 millones de pesos.

En tanto que Taddei Zavala fue designada como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral en 2023, y entre 2024 y 2025 la misma red empresarial obtiene contratos por 646.3 millones de pesos con 15 de los 32 OPLE.

Entre las compañías identificadas están Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplaste México y Corporativo SED, que presuntamente operaban mediante un esquema de simulación de competencia en licitaciones públicas.

Buenrostro explicó que, aunque en los procedimientos participaban distintas empresas, presuntamente existían acuerdos previos para determinar quién obtendría los contratos y se ajustaban las propuestas económicas para favorecer a una compañía. Sin embargo, sostuvo que los beneficiarios finales serían los mismos integrantes de la familia Hernández Casillas.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la funcionaria, José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas comenzaron a trabajar en 1983 en el Registro Nacional de Población y, posteriormente, se incorporaron al entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde coincidieron con Juan Carlos Padilla Aguilar, actual militante del partido Somos y exdirector del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo).

Después de que Padilla Aguilar se trasladó al Estado de México, los hermanos dejaron la administración pública y comenzaron a constituir empresas. En 1999, mediante Cartonera Plástica iniciaron su participación como proveedores de material electoral en esa entidad.

La secretaria recordó que en 2005 se registró un escándalo relacionado con un contrato otorgado a compañías de los hermanos, situación que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales del Estado de México.

Posteriormente, con la reforma electoral de 2014, el INE adquirió la facultad de designar a los consejeros de los OPLE. En ese contexto, el Consejo General nombró a Taddei Zavala el 1 de octubre de 2014 como presidenta del organismo electoral de Sonora.

Sheinbaum Pardo reprochó a Córdova Vianello no haber actuado frente a la presunta red empresarial, al considerar que —como presidente del Consejo General del INE— tenía atribuciones para revisar el funcionamiento de los organismos electorales locales y establecer lineamientos para evitar irregularidades. "¿Por qué no hizo nada? Él puede decir: 'No, no me tocaba'. ¿Cómo no? Si tú nombraste a esos consejeros".

El Dato

1989 año en el que la red empresarial de los Hernández Casillas comenzó a operar.