Protección Civil de Oaxaca descarta riesgo directo por huracán Polo

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Protección Civil de Oaxaca descartó riesgo directo por el huracán Polo, categoría 1 en la escala Saffir Simpson, informó Cutberto Ruiz Jarquín, meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Gobierno de Oaxaca.

Huracán Polo no representa riesgo directo para Oaxaca

Esto se debe a su desplazamiento hacia el noreste, y los estados con mayor riesgo de impacto son desde Michoacán hasta Jalisco, pasando por Colima, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur.

Sin embargo, explicó que, para el estado de Oaxaca, debido a que el sistema es muy grande y es huracán categoría 1, desestabiliza gran parte del Pacífico y con esto la vaguada monzónica, que es una zona de bajas presiones ubicada en el Pacífico, se activa.

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Impacto indirecto: oleaje y lluvias en Oaxaca

Entonces, aclaró, el peligro indirecto para Oaxaca es el oleaje y mar de fondo, con olas que alcanzarán los dos o tres metros de altura en la línea de costa.

Por eso, agregó, ya se están haciendo las recomendaciones a través de las capitanías de puerto, especialmente para embarcaciones menores, actividades en la línea de playa y en la actividad turística, para estar atentos a toda la información que se emite.

En el caso de lluvias, detalló que los mayores acumulados estarán en la parte occidental de la costa del estado, en municipios como Pinotepa Nacional, Santiago Jamiltepec hasta Río Grande.

"Ahí va a llover un poquito más fuerte y toda la parte de la Sierra Sur hacia Mesones, hacia la parte de Putla y la Mixteca Alta. Son las zonas que van a recibir más lluvias y el resto del estado, vamos a estar cubiertos por temporal de lluvias, pero van a ser ligeras a moderadas".

Desde luego, apuntó, no se descarta alguna tormenta. Por eso es la recomendación, especialmente para las personas que viven cerca de arroyos y ríos, porque se han registrado lluvias durante las últimas 48 horas y hay cierta humedad, lo que incrementa el riesgo de posibles crecidas.

"En conclusión, pues vamos a tener una semana de lluvias, con algunos días intervalos de poca lluvia, algunos de mucha, pero en realidad, lo que sí vamos a mantener en vigilancia es una nueva baja presión que es probable que se forme para el fin de mes".