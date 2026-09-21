Tania Rincón asume como embajadora de UNICEF en México

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- La conductora de televisión Tania Rincón fue presentada este lunes 21 de septiembre como embajadora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México.

UNICEF alerta sobre hambre infantil y avances tecnológicos

En el edificio de las Naciones Unidas en México, también se advirtió sobre el hambre en las infancias que aún persiste en nuestro país, así como sobre el avance de la inteligencia artificial (IA).

La presentadora del programa "Hoy" reafirmó su compromiso, dedicación y entrega con las niñas y los niños, y apuntó que el nombramiento va "más allá de un título" porque representa prestar su voz a las necesidades más urgentes de las poblaciones vulnerables.

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"Como una niña que creció en provincia, sigue siendo un reto para todas y todos esta ayuda, poderles dar oportunidad de igualdad, de oportunidad y herramientas a las infancias de México.

"Esto no solo se limita a la educación, pasa por la salud, pasa por un lugar signo y libre de violencia".

Apoyo familiar y respaldo institucional en la labor de embajadora

Rincón señaló que más causas no le eran ajenas, solo que se agudizaron cuando sus hijos Patricio y Amelia llegaron a su vida.

Compartió que al participar en las misiones de la organización, fue conmovida por el trabajo en favor de las infancias y el futuro de la nación.

En un ambiente ameno, Patricia y Amelia, hija e hijo de la comunicadora, fungieron como presentadores del evento: "Ustedes siempre serán mi pista de despegue para llegar a otras latitudes, donde se requieran manos y una voz que hagan eco", les dijo al reconocerles como su inspiración en esta nueva labor.

César Costa, quien lleva 22 años como embajador de buena voluntad de UNICEF en México, envió un mensaje a Tania Rincón a quien le dio la bienvenida a "una familia" en favor de las infancias.

"Sin importar de dónde vengan o cuáles sean sus circunstancias, todos y todas quieren sentirse escuchados, seguros y tener la oportunidad de soñar, eso es lo que UNICEF me ha enseñado en estos años", expresó el actor y cantante.

El protagonista de "Papá Soltero" aconsejó a Tania Rincón en esta nueva encomienda escuchar a las niñas y a los niños, sus historias, y a quienes trabajan para protegerlos; ser ella misma y usar sus palabras para el derecho de las infancias.

Nunca subestimes el poder de tu voz porque una palabra puede cambiar el destino de niños y niñas, le dijo César Costa.

Le garantizó también certeza porque cuando ayude a algún menor, estás ayudando a construir el adulto o adulta que será y con ella el mundo que tendremos mañana.

Fernando Carrera, representante de UNICEF en México, dijo que ante un mundo con revolución tecnológica e inteligencia artificial, aún en nuestro país hay infancias que no pueden completar su educación básica y sufren hambre.

"Todavía hay niños que mueren de hambre en México, aunque uno no lo crea, y eso es como un pecado. Cómo es posible eso. Cómo es posible que haya niñas y niños que todavía hoy no tengan suficiente alimentación y mueran antes de los cinco años". Dichosamente ya no son los miles que fueron", dijo Fernando Carrera.