Entrenador de Alejandra Ortega ve a la marchista en el podio

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Gracias a los resultados obtenidos durante 2026, Alejandra Ortega se ha consolidado como una de las principales exponentes de la marcha mexicana de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una cita en la que la ganadora de la medalla de plata en el Mundial de Marcha aparece como una seria candidata a pelear por un lugar en el podio.

Entrenador Alfonso Ortiz confía en medalla olímpica para Ortega

Esa es la convicción de Alfonso Ortiz, su entrenador, quien también aspira al Premio Nacional de Deportes 2026. El estratega aseguró que, a menos de dos años del inicio de la máxima justa deportiva, pensar en una medalla olímpica para la hidalguense es una posibilidad real, ya que además de su disciplina y compromiso, llegará a la competencia con la experiencia y madurez necesarias para enfrentar el reto al más alto nivel.

"Me siento bastante cómodo por entrenarla ya que ella es muy disciplinada. En año y medio que llevo con ella siento que va trabajando bien y que puede ganar una medalla olímpica. Serán dos años muy pesados de cara a Los Ángeles 2028, pero los mejores de su carrera deportiva", señaló.

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Crecimiento y proyección de la marcha femenil mexicana

Alfonso Ortiz resaltó que cuenta con un grupo de atletas jóvenes con gran proyección y celebró el crecimiento que ha mostrado la marcha femenil mexicana en los últimos años. El entrenador aplaudió la entrega de cada una de las competidoras y aseguró que el objetivo común es seguir colocando a México entre las potencias de la disciplina en el escenario internacional.

"La marcha mexicana vive un gran momento, sin lugar a dudas tenemos mucha ilusión con miras al futuro, es la recompensa al trabajo de los atletas y entrenadores. Yo tengo un grupo de deportistas con mucho talento y puedo ver esas ganas de hacer bien las cosas", finalizó.