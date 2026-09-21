Hidalgo restringe uso de celulares en escuelas para mejorar atención
La medida aplica para educación básica y media superior con enfoque formativo y sin castigos.
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PACHUCA, Hgo., septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- En Hidalgo entrará en vigor la restricción del uso de teléfonos celulares para estudiantes de educación básica y media superior, quienes sólo podrán utilizar estos aparatos si exista una actividad académica planeada o ante una emergencia justificada, señaló el secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón Valdez.
Acciones de la autoridad
Los dispositivos telefónicos deberán mantenerse apagados durante las clases, el recreo y los cambios de materia. El funcionario destacó que la regulación estatal está vigente desde agosto del año pasado y establece límites para el uso de teléfonos celulares en educación básica y media superior.
El objetivo, dijo, es establecer condiciones para su utilización y evitar que afecten la atención, convivencia y desarrollo de los estudiantes. Aclaró que la medida no representa una postura en contra de la tecnología.
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Destacó que para preescolar y primaria la restricción será particularmente estricta, mientras que en secundaria se buscará acompañarla con acuerdos de convivencia y explicaciones sobre los motivos de la medida. Aclaró que el enfoque será formativo y no estará basado en ningún tipo de castigo. Los estudiantes podrán ingresar al plantel con sus teléfonos, ya que muchas familias utilizan estos dispositivos como herramientas de comunicación y localización de los menores, pero deberán usarlos con responsabilidad.
Detalles confirmados
Natividad Castrejón destacó que incluso existen escuelas en las que el estudiante registra su llegada mediante sistemas digitales que envían una notificación a sus familiares.
Sin embargo, una vez dentro del plantel, los aparatos deberán permanecer apagados y tampoco podrán utilizarse durante el recreo o los cambios de clase. Sólo podrán encenderse cuando el docente haya programado una actividad que requiera el uso de la tecnología o ante una emergencia personal justificada.
En educación media superior, la regulación será distinta debido al uso de tabletas y otras herramientas con fines académicos. El gobierno estatal ha entregado 40 mil tabletas y estos dispositivos podrán utilizarse durante actividades pedagógicas, pero deberán apagarse cuando no sean necesarios.
El secretario destacó que se revisará la experiencia del ciclo escolar 2025-2026 para determinar cómo funcionó la restricción y establecer si será necesario realizar ajustes para los ciclos posteriores.
Finalmente, pidió a las familias establecer límites similares en los hogares para evitar que la regulación sobre el uso de dispositivos electrónicos se aplique únicamente dentro de las escuelas.
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