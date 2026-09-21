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La Casa Blanca dio un paso más en su enfrentamiento con los medios de comunicación y anunció el lanzamiento, a partir de hoy, de "Trump TV", donde la gente podrá seguir las actividades del presidente.

Casa Blanca lanza Trump TV tras veto a medios

El lanzamiento se produce luego de que Trump vetara el acceso de CNN, MS NOW y Político a los eventos de la Casa Blanca.

"Disfruta de los momentos más destacados de la Administración Trump, todos en un mismo sitio. Los mejores vídeos, las declaraciones más importantes y los momentos más destacados que no te puedes perder, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y actualizados en tiempo real. ¡Mantente informado y al día!", promociona la Casa Blanca en su sitio, en el que anuncia el lanzamiento, a partir de esta tarde.

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Reacciones y boicot de medios tras veto presidencial

Tras el veto de Trump, las principales cadenas de televisión de Estados Unidos: ABC, CBS, Fox News y NBC, acordaron suspender la cobertura conjunta de los actos de Trump.

Las cuatro cadenas, que comparten con CNN la responsabilidad de ofrecer cobertura televisiva de los eventos presidenciales, lo que supone la distribución de imágenes a todo el mundo, decidieron solidarizarse con sus compañeros vetados.

A este boicot se sumaron más tarde PBS News, que dijo que no publicará videos ni imágenes fijas facilitadas por la administración.

Otros medios, como The New York Times y el Huffington Post dijeron que no publicarán imágenes tomadas por el grupo de fotógrafos que cubren la Casa Blanca, en solidaridad.

CNN, MS NOW y Político anunciaron además una demanda contra el gobierno, por considerar que la prohibición selectiva, basada en el contenido de su cobertura, es ilegal y una "flagrante violación" de la Primera Enmienda constitucional del país.

"Las noticias falsas son malas para el país", afirmó Trump a la prensa, tras una reunión con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Justificó su veto a CNN, MS Now y Político porque "la prensa tiene una obligación de ser justa", y aseguró que no le pueden hacer "boicot".

Mamdani se limitó a decir que había invitado a "todos los miembros de la prensa" al evento.