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El Ayuntamiento de San Luis Potosí reforzará el operativo "Conducción Segura", durante la temporada decembrina, con entre tres y cuatro módulos itinerantes que comenzarán a instalarse formalmente entre el 15 de diciembre y permanecerán activos hasta el 6 de enero, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capitalina, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

Explicó que los puntos se concentrarán principalmente en zonas de antros, el Centro Histórico y las principales avenidas de la ciudad, particularmente en los 49 corredores viales seguros.

El dispositivo se realizará en coordinación con Protección Civil, Cruz Roja, Policía Vial, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos y Asuntos Internos, con el propósito de reducir los siniestros relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

Villa Gutiérrez señaló que actualmente, durante los operativos de jueves a domingo, detectan entre 14 y 15 conductores bajo los efectos del alcohol, quienes son retirados de circulación.

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Añadió que la mayoría de las personas detectadas son hombres, principalmente alrededor de los 48 años, mientras que aseguró que entre los jóvenes ha disminuido esta conducta debido a una mayor adopción del conductor designado.

Detalló que cuando identifican a una persona conduciendo bajo los efectos del alcohol, primero se le permite comunicarse con un familiar mayor de edad y con licencia vigente para que acuda por ella y se haga cargo del vehículo.

Sin embargo, cuando no hay quien responda al llamado o el conductor se resiste a la intervención, se aplica el Reglamento de Tránsito, se levanta la infracción y el automóvil es retirado. La multa por esta conducta puede alcanzar entre 28 mil y 29 mil pesos.

Por otra parte, el funcionario cuestionó que páginas y grupos de WhatsApp dedicados supuestamente a temas de seguridad vial difundan la ubicación de los puntos de Conducción Segura, pues consideró que esto contradice su propósito preventivo.

Sostuvo que el operativo no tiene fines recaudatorios, sino que busca evitar siniestros y llamó a los automovilistas a no evadir los dispositivos y asumir su responsabilidad si consumieron bebidas alcohólicas.