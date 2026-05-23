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Moscú acusa a Kiev de "crimen monstruoso"

Por EFE

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Moscú acusa a Kiev de "crimen monstruoso"
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      Moscú, Rusia.- El Kremlin acusó este viernes a Kiev de cometer un "crimen monstruoso" por atacar una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia en 2022, donde murieron varias personas.

      "Un crimen monstruoso. Los responsables de este crimen deben ser castigados. En definitiva, el régimen de Kiev debe ser castigado", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

      Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes que seis personas murieron y 15 están desaparecidas tras el ataque ucraniano contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, controlada por Moscú.

      "Actualmente, sabemos sobre 6 muertos y 15 personas se encuentran desaparecidas", dijo el jefe del Kremlin durante una reunión televisada al tiempo que calificó el ataque ucraniano de un atentado terrorista.

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      Se trata de la primera vez que las autoridades rusas dan la cifra de los muertos en el ataque, que también dejó una cuarentena de personas heridas.

      Las fuerzas de Kiev golpearon la residencia estudiantil del Colegio Pedagógico de Starobilsk "de noche, mientras los estudiantes dormían", dijo Putin, quien aseguró que el Ministerio de Defensa elaborará una respuesta al ataque.

      "Nadie puede decir que intentaban alcanzar otro objetivo, pero los drones derribados alcanzaron el edificio".

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