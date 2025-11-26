Adoptan pavos para el Día de Acción de Gracias

ERIE, Colorado.- “Gus”, el pavo, ha pasado la semana de Acción de Gracias de manera muy diferente a la de millones de otros pavos menos afortunados en Estados Unidos.

Mientras recorre un extenso santuario para animales en las llanuras de Colorado, se detiene cada pocos pasos para recibir las caricias, abrazos, e incluso besos, de algunos de los empleados del lugar. Gus llegó al santuario en 2023, después de que recibió el indulto del gobernador.

“¿Qué es lo que estás pensando? ¿Quieres acurrucarte hoy?”, le pregunta Lanette Cook, gerente de educación y participación en el Santuario para Animales Luvin Arms, en Erie.

Gus es parte de un creciente número de pavos que están siendo “adoptados” en lugar de convertirse en el platillo principal de la cena de Acción de Gracias.

Cada vez más santuarios de aves de corral en todo el país comienzan a promover esta versión alternativa del Día de Acción de Gracias, en la que las familias “adoptan” pavos y donan dinero para su cuidado. A cambio, reciba fotos, certificados y, a veces, incluso visitas personales con las aves.

El objetivo: salvar a algunos cuantos de los millones de pavos que son sacrificados en esta época del año.