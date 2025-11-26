Atacan hackers rusos firma norteamericana

logo pulso
WASHINGTON.- Hackers que trabajan para la inteligencia rusa atacan a una compañía de ingeniería estadounidense, dijeron el martes investigadores de una empresa de ciberseguridad, aparentemente porque esa firma había trabajado para un municipio estadounidense con una ciudad hermana en Ucrania.

Los hallazgos reflejan las herramientas y tácticas en la evolución de la guerra cibernética de Rusia y demuestran la disposición de Moscú para atacar una lista creciente de objetivos, incluidos gobiernos, organizaciones y empresas privadas que han apoyado a Ucrania, por muy tenie que haya sido esa ayuda.

Arctic Wolf, la firma de ciberseguridad estadounidense que identificó la campaña rusa, no quiso identificar a su cliente ni a la ciudad con la que trabajó para proteger su seguridad, pero afirmó que la empresa no tenía conexión directa con la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, el grupo detrás del ataque, conocido por expertos como RomCom, ha apuntado consistentemente a grupos con vínculos con Ucrania y su defensa contra Rusia .

“Atacan a organizaciones que apoyan directamente a instituciones ucranianas, brindan servicios a municipios ucranianos y asisten a organizaciones vinculadas a la sociedad civil”.

