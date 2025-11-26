“Ajusta” Trump su plan de paz

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que su plan para poner fin a la guerra en Ucrania ha sido “ajustado” y que ha enviado a su representante Steve Witkoff a reunirse con el presidente ruso Vladímir Putin y al secretario del Ejército Dan Driscoll a encontrarse con funcionarios ucranianos.

Sugirió que podría reunirse con Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en el foturo, pero no antes de que se haya logrado un mayor avance en las negociaciones.

“Recibiré informes sobre todos los avances realizados, junto con el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y la jefa de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles”, agregó Trump en una publicación en redes sociales. “Espero reunirme pronto con el presidente Zelenskyy y con el presidente Putin, pero SOLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea DEFINITIVO o esté en sus etapas finales”.

Trump habló después de que el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, mantuviera conversaciones el lunes por la noche y durante todo el martes con funcionarios rusos en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para analizar la propuesta.

“Las conversaciones van bien y seguimos siendo optimistas”, dijo en un comunicado el teniente coronel Jeff Tolbert, portavoz del secretario del Ejército.

Mientras se llevaban a cabo las conversaciones, Rusia lanzó una ola de ataques nocturnos contra Kiev, la capital de Ucrania, dejando al menos siete personas muertas en ataques que alcanzaron edificios de la ciudad e infraestructura energética. Un ataque ucraniano en el sur de Rusia mató a tres personas y dañó varias viviendas, dijeron las autoridades.