Afganistán mata a militares paquistaníes

AP

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Afganistán mata a militares paquistaníes

Peshawar, Pakistán.- Afganistán dijo el domingo que mató a 58 soldados paquistaníes en operaciones fronterizas nocturnas, en respuesta a lo que describió como violaciones repetidas de su territorio y espacio aéreo.

A principios de la semana, las autoridades afganas acusaron a Pakistán de explosiones en la capital, Kabul, y un mercado en el este del país. Pakistán no se atribuyó la responsabilidad del lamentable ataque.

El portavoz jefe del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, dijo que las fuerzas afganas habían capturado 25 puestos militares paquistaníes, además de matar a 58 soldados y herir a otros 30.

Pakistán ha atacado previamente ubicaciones dentro de Afganistán, apuntando a lo que alega son escondites milicianos, aunque ha sido en áreas remotas y montañosas. Las dos partes también han librado escaramuzas a lo largo de la frontera. Pero los intensos enfrentamientos del sábado por la noche subrayan las crecientes tensiones de seguridad.

El Ministerio de Defensa del gobierno talibán dijo que sus fuerzas realizaron “operaciones de represalia y exitosas” a lo largo de la frontera.

“Si el lado opuesto vuelve a violar la integridad territorial de Afganistán, nuestras fuerzas armadas están preparadas”.

