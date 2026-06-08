Trump pide alto el fuego inmediato entre Israel e Irán

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En una publicación muy breve en su sitio en su red social Truth, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a Israel e Irán que "cesen inmediatamente los disparos".

Donald Trump impulsa alto el fuego entre Israel e Irán

Luego, en otro mensaje, afirmó que Israel e Irán están "intentando alcanzar un alto el fuego inmediato" y subrayó que "las negociaciones finales de paz están progresando, a menos que la ignorancia o la estupidez se interpongan en su camino".

Trump declaró que el bloqueo estadounidense a los puertos navales iraníes se mantendrá vigente hasta que se alcance un "acuerdo final". En tanto, la televisión saudí Al Arabiya informó que Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hablaron por teléfono.

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Según medios israelíes, la llamada telefónica entre el presidente estadounidense y el primer ministro tuvo lugar "a raíz del anuncio de Irán de un alto el fuego contra Israel".

Netanyahu evalúa suspensión de ataques tras diálogo con Trump

Tras una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Netanyahu estaría evaluando la posibilidad de suspender los próximos ataques planeados contra Irán. Así lo informa el "Canal 12", citando una fuente cercana a la conversación. Dicha fuente afirma que Netanyahu pronto ordenará a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que detengan todos los ataques previstos para esta noche, ataques que originalmente iban a ser de mayor envergadura, y que, en realidad, fue el presidente Trump quien decidió el rumbo de la guerra.

Un funcionario israelí declaró a Al Arabiya que "la escalada con Irán ha terminado". Otro funcionario israelí afirmó que, "a petición de Trump, Israel está deteniendo los ataques contra Irán". "Los ataques contra el sur del Líbano continuarán con toda su fuerza en los próximos días. También bombardearemos Dahyeh, en el sur de Beirut, si continúan los ataques contra nuestras comunidades y ciudadanos".

Poco antes, el presidente Masoud Pezeshkian declaró que Irán no ha abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones. "Defenderemos enérgicamente los derechos de la nación y no retrocederemos ante ninguna amenaza", escribió Pezeshkian en X. E insistió con que la diplomacia y la defensa son "los dos pilares del poder nacional" y afirmó que Irán mantiene su compromiso con ambos.

Esta noche, a las 21:00 hora israelí, se celebrará una reunión política y de seguridad en Jerusalén tras la declaración de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de que se han suspendido las operaciones militares contra Israel, según informa Ynet.

Guardia Revolucionaria suspende operaciones y advierte sobre escalada

En caso de agresión contra cualquier parte del "eje de la resistencia", que incluye a Hezbolá, Irán responderá sin importar las fronteras geográficas, lo que alterará el equilibrio regional, advirtió el jefe del Consejo para el Discernimiento, Sadegh Amoli Larijani. "Mientras tanto, cualquier escalada de guerra o agresión contra la infraestructura crítica de Irán recibirá una respuesta integral y disuasoria, cuyo alcance puede abarcar a todos los actores que apoyan la confrontación", añadió en un mensaje publicado en X.

El Cuartel General Central de la Guardia Revolucionaria anunció que, tras la firme respuesta de Irán contra el régimen israelí, se han suspendido las operaciones militares, al tiempo que advirtió de "ataques más duros y devastadores" si Israel reanuda los bombardeos en Líbano. Así lo informa la agencia de noticias "IRNA".

Los criminales Estados Unidos e Israel "deben saber que Irán es fuerte y que las fuerzas de resistencia en la región se mantendrán firmes bajo cualquier circunstancia y ante cualquier amenaza. Jamás nos rendiremos ante enemigos perdedores, y si su agresión y maldad persisten, se enfrentarán a una fuerza aún mayor", afirmó Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Central iraní en Khatamolanbia. Zolfaghari, citado por Mehr, añadió: "Irán ha asestado duros y destructivos golpes a Israel en sus últimos ataques".

"Si los israelíes y los estadounidenses creen que pueden hacer que Irán y la resistencia sean predecibles mediante una 'tensión controlada' o limitar las reacciones de Irán, están cometiendo un grave error", agregó una fuente de Teherán, citada por la prensa árabe. "Irán intensificará las tensiones y las medidas punitivas contra los israelíes hasta que se arrepientan. Los próximos días demostrarán, como siempre, que sus cálculos son erróneos", añadió.

Según información obtenida por "Iran International", las comunicaciones entre el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y funcionarios iraníes se interrumpieron anoche. Una fuente familiarizada con los acontecimientos afirmó que los ataques con misiles contra Israel probablemente se llevaron a cabo siguiendo protocolos militares preestablecidos, sin coordinación alguna con la oficina del líder supremo Jamenei.

La fuente añadió que la respuesta de la Guardia Revolucionaria al ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut pareció demasiado rápida como para haber sido resultado de un intercambio de mensajes con Mojtaba Khamenei. La Guardia Revolucionaria iraní ha emitido una advertencia, afirmando que Israel ha iniciado una peligrosa escalada al atacar infraestructura civil e instalaciones de la industria petrolera.