Papa León XIV recibe en Madrid a víctimas de abusos sexuales

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MADRID, España, junio 8 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El

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hoy en Madrid con seis víctimas desexuales en el seno de la Iglesia durante una hora, a quienes mostró "su cercanía y la de toda la", informó la oficina de prensa del"Esta tarde, 8 de junio, en la Nunciatura Apostólica de Madrid, elsecon seis víctimas decometidos por miembros del clero y de la Iglesia en España, acompañado por personal eclesial comprometido con el apoyo a las víctimas", señala el comunicado."Cada una de ellas, basándose en sus propias y dolorosas, ofreció al papapara que la respuesta de la Iglesia ante estos trágicos casos sea más eficaz", añade."Elcon afecto y atención, les aseguró su cercanía y la de toda la, y sude que lasrecibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y que la Iglesia pueda ser verdaderamente uny espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación", apunta el comunicado.Elsobre quiénes fueron lasVarias asociaciones de víctimas se quejaron de haber sidode la reunión con el Papa."Una Iglesia que se define como inclusiva debe garantizar que estaalcance a, sin excepciones", manifestaron hoy las asociaciones de víctimasdel encuentro en un comunicado.En el avión que le llevaba a la capital española,se refirió el pasado sábado a losen el seno de la Iglesia como "una llaga todavía abierta" y tras señalar que se reuniría con algunas víctimas en Madrid, dijo que "lamentablemente esa todos".Hablando hoy ante los obispos en la(CEE) el papa se refirió a loscomo una "plaga" y dijo que "laestá llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y elcada vez más decidido a la prevención y la cultura del cuidado".