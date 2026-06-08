Papa León XIV recibe en Madrid a víctimas de abusos sexuales
Varias asociaciones de víctimas denunciaron su exclusión del encuentro con el Papa, exigiendo inclusión total sin excepciones.
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MADRID, España, junio 8 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- ElPapa León XIV se reunió
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hoy en Madrid con seis víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia durante una hora, a quienes mostró "su cercanía y la de toda la comunidad eclesial", informó la oficina de prensa del Vaticano.
"Esta tarde, 8 de junio, en la Nunciatura Apostólica de Madrid, el papa León XIV se reunió con seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia en España, acompañado por personal eclesial comprometido con el apoyo a las víctimas", señala el comunicado.
"Cada una de ellas, basándose en sus propias y dolorosas experiencias personales, ofreció al papa propuestas para que la respuesta de la Iglesia ante estos trágicos casos sea más eficaz", añade.
"El papa escuchó con afecto y atención, les aseguró su cercanía y la de toda la comunidad eclesial, y su compromiso de que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación", apunta el comunicado.
El Vaticanono dio detalles sobre quiénes fueron las víctimas recibidas.
Varias asociaciones de víctimas se quejaron de haber sido excluidas de la reunión con el Papa.
"Una Iglesia que se define como inclusiva debe garantizar que esta inclusión alcance a todas las víctimas, sin excepciones", manifestaron hoy las asociaciones de víctimas excluidas del encuentro en un comunicado.
En el avión que le llevaba a la capital española, León XIV se refirió el pasado sábado a los abusos en el seno de la Iglesia como "una llaga todavía abierta" y tras señalar que se reuniría con algunas víctimas en Madrid, dijo que "lamentablemente es imposible recibir a todos".
Hablando hoy ante los obispos en la Conferencia Episcopal Española (CEE) el papa se refirió a los abusos como una "plaga" y dijo que "la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y el compromiso cada vez más decidido a la prevención y la cultura del cuidado".
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