Renault baja el Kwid a menos de 200 mil pesos

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El mercado automotriz mexicano vuelve a tener un auto nuevo por debajo de los 200 mil pesos. Renault ajustó el precio del Kwid 2026 y lo colocó en 199 mil pesos, una cifra poco común en un segmento donde la mayoría de los modelos de entrada ya supera los 250 mil pesos.

La promoción corresponde a la versión más accesible del Renault Kwid 2026 y aplica mediante financiamiento con NR Finance México, financiera utilizada por la marca en el país. Además del nuevo precio, la oferta incluye un año de seguro gratis y sin comisión por apertura.

Con este ajuste, el Kwid se posiciona como el auto nuevo más barato de México, por debajo de otros modelos de entrada como Chevrolet Aveo, MG 3 y Nissan March.

Pese a tratarse de la versión base, el vehículo incorpora equipamiento de seguridad como control electrónico de estabilidad y cuatro bolsas de aire. También cuenta con rines de acero de 14 pulgadas con tapones, seguros y vidrios delanteros eléctricos, aire acondicionado, computadora de viaje, conexión auxiliar, puerto USB y Bluetooth.

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En cuanto a desempeño, el Renault Kwid 2026 mantiene un motor de tres cilindros y 1.0 litro, capaz de generar 66 caballos de fuerza y 69 libras-pie de torque, acoplado únicamente a una transmisión manual de cinco velocidades.

La marca reporta un rendimiento de hasta 19 kilómetros por litro en ciudad y 27.6 kilómetros por litro en carretera, bajo condiciones de laboratorio.

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El nuevo precio representa una reducción cercana a los 50 mil pesos frente a su precio de lista, lo que vuelve a colocar al Kwid como una de las opciones más accesibles para quienes buscan estrenar un vehículo en México.