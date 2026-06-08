EU pierde peso para los autos hechos en México

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Las exportaciones de vehículos fabricados en México mantienen una tendencia positiva durante 2026; sin embargo, Estados Unidos comienza a perder participación como principal destino de los automóviles ensamblados en el país, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre enero y mayo de este año, México exportó un millón 388 mil 236 vehículos, cifra que representa un incremento de 4 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Pese al crecimiento general, las ventas hacia Estados Unidos disminuyeron tanto en volumen como en participación dentro de las exportaciones totales del sector.

Durante los primeros cinco meses de 2025, el mercado estadounidense concentró el 80.9 por ciento de los vehículos exportados por México, equivalente a un millón 79 mil 690 unidades. Para el mismo periodo de 2026, la cifra bajó a un millón 47 mil 208 vehículos, reduciendo su participación a 75.4 por ciento.

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La disminución ocurre en medio de la política comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya administración ha aplicado aranceles a diversas exportaciones mexicanas, incluida la industria automotriz, con base en el cumplimiento de las reglas de origen establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Mientras el mercado estadounidense pierde peso, otros países han incrementado su participación en las exportaciones mexicanas de vehículos.

Canadá pasó de recibir el 10.2 por ciento de los automóviles exportados desde México al 12.5 por ciento; Alemania aumentó de 2.4 a 3 por ciento; y Brasil se ubicó como el cuarto mercado más importante, al concentrar 1.7 por ciento de los envíos.

El impacto también se refleja en algunas armadoras con presencia en México. Las exportaciones de Nissan registraron una caída anual de 24.1 por ciento; BMW Group retrocedió 13 por ciento; Mazda disminuyó 12.6 por ciento; Honda reportó una baja de 7.9 por ciento y Ford redujo sus exportaciones en 9.4 por ciento.

En materia de producción, el Inegi informó que entre enero y mayo se fabricaron un millón 642 mil 83 vehículos, lo que representa una ligera disminución de 0.09 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Las mayores caídas en producción correspondieron a Mazda, con una reducción anual de 27.5 por ciento; Nissan, con 27.3 por ciento; y BMW Group, con 19.8 por ciento.

Los datos reflejan una diversificación gradual de los mercados para la industria automotriz mexicana, en un contexto marcado por mayores restricciones comerciales y cambios en la relación económica con Estados Unidos.