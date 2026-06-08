Jóvenes en Estados Unidos muestran menor confianza en la democracia, según encuesta

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Mientras Estados Unidos se prepara para celebrar el 250° aniversario de su independencia, menos ciudadanos ven a su país como excepcional, revela una nueva encuesta.

El sondeo del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC pone de relieve la inquietud que sienten muchos estadounidenses sobre el futuro de su gobierno representativo, en particular entre los jóvenes. Presenta un contraste desconcertante mientras comunidades de todo el país conmemoran el 250º aniversario de la nación.

La nueva encuesta encontró que solo alrededor de una cuarta parte de los estadounidenses afirma que Estados Unidos está por encima de todos los demás países del mundo, mientras que el 44% sostiene que es uno de los mejores países del mundo, junto con algunos otros. Cerca de 30% dicen que hay países mejores un aumento frente al 19% en una encuesta de AP-NORC realizada en junio de 2016.

La encuesta encontró que los ciudadanos siguen divididos sobre si la diversidad es un rasgo esencial de la identidad de Estados Unidos, y que el consenso sobre otros aspectos del carácter subyacente del país parece estar debilitándose. Los estadounidenses tienen menos probabilidades de considerar que un gobierno elegido democráticamente es "extremadamente" o "muy" importante para la identidad nacional que hace apenas unos años. Cerca de dos tercios de los adultos dicen ahora que un gobierno elegido democráticamente es muy importante para la identidad nacional frente al 80% en 2021.

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"No es que la democracia no esté funcionando. El problema es la gente que realmente está siendo puesta en el cargo", declaro Derricka Wall, de 24 años y residente de Chickasaw, Alabama.

Wall considera que los políticos han dañado el sistema de gobierno que fue diseñado para garantizar la representación y proteger contra el uso indebido del poder.

Wall expresó que Estados Unidos "ya no es lo que era. Siento que los próceres de la nación estarían algo decepcionados con cómo es ahora".

Aumenta la creencia de que la democracia no es esencial para la identidad estadounidense

La encuesta encontró que los adultos jóvenes tienen muchas menos probabilidades que los mayores de creer que Estados Unidos es especial en comparación con otras naciones.

Cerca del 44% de los adultos menores de 30 años dicen que hay otros países mejores en comparación con el 22% de los adultos de 60 años o más.

También son menos quienes ven la democracia como un elemento clave de la identidad nacional. Solo alrededor de la mitad de los estadounidenses menores de 30 años lo cree, frente al 81% de quienes tienen 60 años o más.

Wall señaló que quienes establecieron el gobierno con ramas coiguales pensaban que estaban levantando salvaguardas para evitar que una sola persona o grupo acumulara demasiado poder. Pero cree que no previeron lo fácil que esos límites se derrumbarían si las personas dentro del sistema dejaban de hacerlos cumplir.

"Siento que de verdad se levantarían de sus tumbas", comentó. "Siento que estarían muy decepcionados de nosotros".

La creencia de que la política no funciona para la gente común se extiende más allá de las generaciones más jóvenes. Kent Stage, de 62 años, un suboficial superior retirado del Ejército, es republicano registrado en Indiana. No cree que el sistema político actual aborde los problemas del país. Le gustaría ver límites de mandato para los políticos y a más personas de clase trabajadora en funciones públicas.

"Confío más en un abogado o en un vendedor de autos usados que en un político", manifestó.

Stage, quien también es exmarine, considera que los servidores públicos toman decisiones en beneficio propio para sus familias "mientras la mía y la tuya tienen que trabajar arduamente".

Muchos sienten que es más difícil salir adelante

La encuesta también encuentra un cinismo generalizado sobre Estados Unidos como la tierra de las oportunidades. Cerca del 51% dice que el Sueño Americano —la idea de que si trabajas duro, progresarás— antes era cierto, pero ya no lo es. Cerca de un tercio dice que "todavía es cierto", mientras que el 15% afirma que nunca lo fue.

Jack Hermanson, un desarrollador de software de 27 años en Denver, dijo que su creencia en el Sueño Americano cambió cuando vio a su esposo, que es ingeniero, luchar por encontrar trabajo. "Eso realmente destrozó mi impresión de que si trabajas duro, obtienes lo que mereces", explicó Hermanson.

Solo el 22% de los menores de 30 años dice que el Sueño Americano todavía es cierto, en comparación con el 46% de los de 60 años o más.

Angela Toombs, de 31 años, trabaja en un centro de vida asistida para adultos mayores en Atlanta, donde sus clientes hablan de lo fácil que era comprar una casa mientras trabajaban en sus primeros empleos regulares en sus veintitantos años y se muestran incrédulos ante los obstáculos que enfrenta la generación de Toombs. Toombs renunció recientemente a su propio apartamento para alquilar una habitación con el fin de ahorrar dinero.

El escepticismo sobre el Sueño Americano está más extendido entre demócratas e independientes que entre republicanos. La mayoría de los republicanos, el 57%, dice que el Sueño Americano todavía es cierto, en comparación con cerca de una cuarta parte de los independientes y el 17% de los demócratas.

Los republicanos también son mucho más propensos que los demócratas a ver a Estados Unidos como excepcional. Cerca de la mitad de los republicanos dice que Estados Unidos está por encima de todos los demás países del mundo, en comparación con solo el 7% de los demócratas.

Quintin Sharpe, de 28 años, vive en una ciudad turística a orillas del lago Geneva, en Wisconsin. Planificador financiero y republicano, declaró que el Sueño Americano sigue siendo accesible y que se siente orgulloso del país. "Ha sido un gran experimento".

"La oportunidad está ahí para quienes quieren trabajar por ella", afirmó. Sharpe considera que el país es "una meritocracia, y las mejores ideas, la mejor ética de trabajo, quienes tienen lo mejor triunfan sin importar la raza, el color de piel, cualquiera de esos factores".

Él y su esposa celebrarán el 250º aniversario del país viendo los fuegos artificiales sobre el lago.

Divisiones sobre si la diversidad es esencial para EEUU

Poco más de 56% dice que una cultura nacional compartida y un conjunto de valores son "extremadamente" o "muy" importantes para la identidad del país, frente al 65% en 2017. Los estadounidenses más jóvenes tienen menos probabilidades que los mayores de decir que un conjunto único de valores es importante para la identidad nacional.

Pero la ciudadanía sigue profundamente dividida sobre la centralidad de acoger perspectivas diversas: Cerca del 51% dice que la posibilidad de que personas de otras partes del mundo lleguen para escapar de la violencia o encontrar oportunidades económicas es "extremadamente" o "muy" importante para la identidad nacional mientras que el 55% dice lo mismo sobre la mezcla de culturas y valores de todo el mundo.

Solo alrededor del 40% de los republicanos ven la mezcla de culturas y valores de todo el mundo como algo central para la identidad del país, en comparación con el 76% de los demócratas.

Rose Nunez, de 70 años y residente de San Antonio, fue propietaria de una pequeña empresa, pero ahora cuida a familiares. Nunez, que suele votar por los demócratas, indicó que hay una inquietud y una tensión justo debajo de la superficie, especialmente enfocadas en los hispanos. Comentó que algunas personas han empezado a llevar consigo sus documentos que muestran su estatus migratorio por si alguien los cuestiona.

"Es difícil celebrar cuando los sentimientos hacia los inmigrantes y las comunidades de color son tan fuertes", dijo sobre las próximas celebraciones del aniversario de la independencia.

Añadió que incluso a los ciudadanos ahora se les cuestiona. Si se llega a un punto en el que se impugne la naturalización, "hasta mi mamá se tendría que ir. Ha vivido en este país desde que tenía 4 años. Tiene 93".