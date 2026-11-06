Policía en Dinamarca y República Checa responde a amenazas aéreas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — La policía de Dinamarca y República Checa investigó amenazas al tráfico aéreo el viernes, mientras un avión rumano recibió una amenaza de bomba tras una serie de falsos avisos dirigidos contra vuelos que han interrumpido los viajes en toda Europa esta semana.

Amenazas bomba en vuelos europeos y respuestas policiales

Un vuelo entre Praga y Bucarest operado por la aerolínea rumana Tarom recibió una amenaza de bomba. El avión aterrizó en su destino, y responsables del aeropuerto indicaron que la amenaza resultó ser falsa.

En la capital de Dinamarca, Copenhague, la policía dijo que estaba presente en el aeropuerto por segundo día consecutivo "en relación con amenazas dirigidas al tráfico aéreo". Señaló que, de acuerdo con su evaluación inicial, no había habido ningún peligro para los pasajeros ni para otras personas en las instalaciones. El tráfico aéreo transcurría con seguridad y sin interrupciones, agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Medidas y efectos en aeropuertos y medios

La policía checa también comunicó que volvió a tratar con amenazas contra aviones el viernes. Indicó que se han tomado las medidas de seguridad necesarias en colaboración con el Aeropuerto Václav Havel de Praga, que tienen "un impacto mínimo en las operaciones normales del aeropuerto".

En Irlanda, la sede de la televisora nacional RTE en la capital, Dublín, fue evacuada el viernes tras una amenaza de bomba, y las transmisiones en vivo se sustituyeron por programas pregrabados.

La policía irlandesa, An Garda Síochána, dijo que estaba "al tanto de una amenaza hecha contra medios de comunicación aquí y en Europa" y apuntó que ha estado en contacto con medios irlandeses y que investigará la amenaza.

Más de dos docenas de vuelos se vieron afectados por amenazas a principios de semana, y algunos fueron desviados mientras las autoridades se apresuraban a descartar cualquier peligro.

Europa ha experimentado una serie de incidentes recientemente, incluyendo ataques a sistemas de refrigeración de supermercados, incursiones de drones y misteriosos activaciones de alertas en aplicaciones de seguridad.

Las falsas amenazas de bomba son relativamente comunes, pero es inusual que se produzcan tantas en un período tan corto. Llegan en un momento de crecientes tensiones geopolíticas y de advertencias por parte de las autoridades de que Rusia podría estar intensificando las llamadas amenazas híbridas en Europa.