Declive del ANC en Sudáfrica: pierde control en ciudades clave

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

JOHANNESBURGO (AP) — El partido Congreso Nacional Africano (ANC), que durante mucho tiempo ha dominado la política en Sudáfrica, se encaminaba a perder apoyos significativos y el control de algunas ciudades importantes en las elecciones locales celebradas esta semana, según mostraban el viernes los resultados provisionales en todo el país.

Los sudafricanos votaron esta semana en comicios locales que determinan qué partidos controlarán las principales ciudades y los distritos municipales, responsables de la prestación de servicios básicos como el suministro de agua, el mantenimiento de carreteras y la recolección de basura.

Con el 76% de los votos contabilizados a nivel nacional, el ANC habría obtenido casi el 31% y se estaba quedando atrás frente a formaciones rivales en ciudades clave como Johannesburgo, Tshwane y eThekwini.

En las últimas elecciones de gobiernos locales, celebradas en 2021, el ANC recibió algo más del 45% de los votos a nivel nacional. Su peor desempeño electoral fue en las generales de 2024, cuando perdió por primera vez su mayoría parlamentaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La portavoz del ANC, Mahlengi Bhengu, reconoció el viernes que los últimos resultados muestran que el partido está perdiendo un apoyo significativo de los votantes.

"Somos conscientes del mensaje que nuestros votantes, especialmente nuestros votantes históricos, nos están transmitiendo. Y vamos a hacer una reflexión seria, honesta y profunda sobre cómo reconstruir la confianza entre nosotros y el pueblo de Sudáfrica", manifestó.

El ANC ha dominado el panorama electoral en Sudáfrica desde los primeros comicios democráticos del país en 1994, pero ha experimentado un declive constante.

Formó un gobierno de unidad con la rival Alianza Democrática (DA) y formaciones más pequeñas, mientras que rige algunas ciudades mediante gobiernos de coalición.

DA lidera en Johannesburgo y considera coaliciones

En la muy disputada ciudad de Johannesburgo, la DA iba por delante del ANC, aunque los primeros resultados mostraban que ninguno sacaría mayoría absoluta y que tendrían que formar coaliciones para gobernar.

El líder de la DA, Geordin Hill-Lewis, dijo el viernes que el partido consideraría posibles gobiernos de coalición con otras fuerzas caso por caso.

"Es prematuro que yo me comprometa con cualquiera de los partidos para coaliciones, pero se están discutiendo y considerando muy seriamente", indicó.

Partido MK lidera en eThekwini y análisis político

El Partido MK, formado por el exlíder del ANC Jacob Zuma y que competía por primera vez en unas elecciones locales, encabezaba el escrutinio en el municipio de eThekwini, que incluye la ciudad de Durban.

El analista político Sandile Mnguni afirmó el viernes que los resultados mostraban que los electores "ya no votan por lealtad".

"Están observando lo que hacen sus líderes electos cuando están en el cargo", explicó Mnguni, agregando que los partidos "deben aprender de lo que le está pasando al ANC. Si no rinden, sufrirán el mismo destino".