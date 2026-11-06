Fiscal general bloquea arresto domiciliario de Najib Razak en Malasia

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KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — El fiscal general de Malasia bloqueó temporalmente el viernes el traslado del ex primer ministro Najib Razak de prisión a arresto domiciliario para cumplir el resto de su condena por corrupción, alegando que se necesitaba una aclaración legal.

Fiscal general detiene traslado de Najib Razak a arresto domiciliario

La intervención de último minuto se produjo después de que medios locales reportaran la salida de prisión de Najib, luego de que su partido pagó el viernes la multa de 50 millones de ringgit (12,3 millones de dólares) exigida en los términos de un indulto real que permite el arresto domiciliario.

La oficina del fiscal general dijo en un comunicado que Najib permanecería en prisión hasta que se resolvieran las cuestiones legales.

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Najib está encarcelado desde agosto de 2022, cuando el máximo tribunal de Malasia confirmó su condena en su primer juicio por corrupción, vinculado al saqueo de miles de millones de dólares del fondo estatal de inversión 1MDB. El rey de Malasia le concedió en septiembre un inusual indulto que le permite cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario una vez que se abone la sanción económica impuesta por el tribunal.

Indulto real y condiciones para arresto domiciliario

El arresto domiciliario se aplica únicamente a su pena reducida de seis años en el primer juicio. No cubre otra condena de 15 años de prisión impuesta en diciembre de 2025 por corrupción y lavado de dinero en un segundo juicio importante relacionado con el escándalo de 1MDB. El exmandatario ha recurrido esta sentencia.

La oficina del fiscal general citó ambigüedades legales en la orden de arresto domiciliario y expresó preocupaciones sobre cómo podría afectar a la siguiente pena de Najib, de 15 años de cárcel. La demora no pretendía impugnar el indulto real que permite el arresto domiciliario, sino garantizar que se aplicara con precisión y de acuerdo con la ley, agregó.

La televisora local TV3 y otros medios informaron que Najib salió de prisión acompañado por un convoy de seguridad después de que su abogado entregó la orden de arresto domiciliario. La policía estaba apostada en su casa en Kuala Lumpur desde temprano el viernes y la carretera que lleva a la vivienda estaba cortada. No fue posible contactar con los abogados de Najib para solicitar comentarios.

Asyraf Wajid Dusuki, secretario general de la Organización Nacional de Malayos Unidos, señaló en un comunicado que el partido reunió fondos suficientes mediante una campaña de donaciones para Najib. La formación efectuó el pago de la multa ante el Tribunal Superior antes el viernes, indicó.

El pago cumple una condición clave vinculada al indulto real.

El primer ministro, Anwar Ibrahim, dijo que no estaba de acuerdo con la decisión del partido de saldar la multa de Najib, ya que la medida podría enviar un mensaje equivocado respecto a los delitos de corrupción a gran escala. Pero reconoció que era un derecho del partido.

"Eso no debería dar a la gente la impresión de que los actos de corrupción que implican miles de millones de ringgit pueden simplemente pasarse por alto", dijo, según fue citado por Bernama.

Najib podría volver a prisión si fracasa su segunda apelación

Najib creó el fondo de desarrollo 1MDB poco después de asumir el cargo en 2009. Los investigadores afirman que se sustrajeron al menos 4.500 millones de dólares del fondo, que fueron lavados por colaboradores de Najib a través de múltiples cuentas bancarias en Estados Unidos y otros países. Presuntamente, los fondos se utilizaron para financiar películas de Hollywood y compras extravagantes que incluyeron hoteles, un yate de lujo, arte y joyas.

En 2020 fue condenado a 12 años de prisión y se le impuso una multa de 210 millones de ringgit (51,5 millones de dólares) por abuso de poder, abuso de confianza y lavado de dinero, en un caso relacionado con 42 millones de ringgit (10,3 millones de dólares) canalizados a sus cuentas bancarias desde SRC International, una antigua filial de 1MDB.

En enero de 2024, la Junta de Indultos redujo a la mitad su condena hasta seis años de cárcel y rebajó la multa a 50 millones de ringgit.

El rey, el sultán Ibrahim Iskandar, concedió posteriormente a Najib un indulto condicional, allanando el camino para su arresto domiciliario hasta el 23 de agosto de 2028, siempre que pagara la multa. Si Najib no logra ganar la apelación en el segundo caso, podría enfrentar otros 15 años de prisión después de que termine la condena actual.

La indignación pública por el escándalo de 1MDB condujo a una histórica derrota electoral de la coalición gobernante en 2018, que había dirigido Malasia desde la independencia de Reino Unido en 1957. Pese a su condena, Najib aún tiene influencia en su partido, UNMO, que ahora forma parte del nuevo gobierno que llegó al poder en 2022.