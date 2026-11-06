Papa León XIV inicia gira en Uruguay tras cirugía de cáncer

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ROMA (AP) — El papa inicia el viernes una gira por tres países de América Latina con una visita a Uruguay, el país menos católico y más laico de la región, tres semanas después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón que había puesto en duda todo el viaje.

Papa inicia gira por América Latina tras cirugía

León XIV tiene previsto llegar a Montevideo tras un vuelo de 13 horas y media desde Roma. Tendrá una apretada agenda de tres días que incluye una visita a un barrio azotado por la violencia de las pandillas, una misa en Paysandú, a unos 375 kilómetros (230 millas) de la capital, y una misa en la ciudad de Florida, a unos 100 kilómetros (60 millas) de Montevideo.

La "resistencia" del papa es "fantástica"

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La uruguaya es la primera parada de lo que será el viaje más largo y lejano de su pontificado, que tiene lugar mientras el pontífice, de 71 años, continúa su recuperación. Además, visitará la vecina Argentina y, finalmente, regresará a Perú, donde sirvió como sacerdote misionero y obispo durante dos décadas.

"Su resistencia es fantástica. La manera en que está cantando es increíble. Y solo se puede cantar si los pulmones están realmente fuertes", afirmó María Montserrat Alvarado, la nueva jefa de comunicación del Vaticano. Señaló que León ya superó el periodo de convalecencia de 14 días exigido por los médicos tras su operación del 13 de octubre y que está ansioso por salir de viaje.

"Sus médicos son muy optimistas y tendrá toda la atención médica a bordo si ocurriera algo, pero no vemos indicios de ello ni en su pronóstico ni siquiera en la manera en que se está comportando", añadió.

Uruguay, país laico y escenario de la visita papal

En Uruguay, que no ha recibido la visita de un papa desde 1988, se espera que León intente recordar a sus 3,5 millones de habitantes su fuerte herencia católica, que se remonta a la época del dominio colonial español. Es probable que proponga de nuevo la fe como respuesta a los desafíos y problemas actuales.

A su llegada, el pontífice se reunirá con el presidente, Yamandú Orsi, líder de la alianza de centroizquierda que asumió el poder en marzo de 2025, y luego pronunciará un discurso de bienvenida ante autoridades del gobierno y diplomáticos. Su larga jornada terminará con un oficio de vísperas en la catedral de la ciudad.

León encontrará en Uruguay un país distinto a cualquier otro de Latinoamérica, una región que alberga alrededor del 40% de los 1.400 millones de católicos del mundo. Uruguay está considerado el país más laico de la región, donde solo una pequeña parte de quienes se identifican como católicos asiste a misa con regularidad.

Además, fue el primer país del mundo en legalizar la marihuana para uso recreativo, el segundo de América Latina en despenalizar el aborto y el tercero en América en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Más recientemente, se convirtió en el primer país de la región en aprobar una legislación sobre la muerte asistida pese a la fuerte oposición de la Iglesia católica, una muestra de la arraigada separación existente entre Iglesia y Estado, que prohíbe cualquier mención a Dios en los juramentos de toma de posesión de cargos.

Se espera que León recuerde la oposición de la Iglesia al aborto y a la eutanasia como parte de su argumento más amplio sobre la defensa de la dignidad humana en todas las etapas de la vida.

Funcionarios eclesiásticos uruguayos se han maravillado del aparente entusiasmo que ha despertado la visita, con reportes de que las entradas para la vigilia de oración de León en el Estadio Centenario de Montevideo se agotaron en dos días.

"Parece que la presencia del papa está moviendo algo aquí y está rompiendo gradualmente este velo que siempre ha buscado ocultar y disminuir la presencia de la tradición católica que está en los cimientos del país", manifestó Guzmán Carriquiry, el uruguayo que fue jefe de la comisión pontificia del Vaticano para América Latina.

"Creo que este papa despertará preguntas en el corazón de los uruguayos, preguntas inquietantes, preguntas sobre el sentido y, esperamos, preguntas sobre la fe", apuntó.

Recordar los orígenes católicos de la independencia

Carriquiry dijo que espera que León busque reavivar las raíces católicas de Uruguay, especialmente cuando viaje a la ciudad de Florida el domingo para conmemorar una importante festividad católica.

El 8 de noviembre se conmemora a la Virgen de los Treinta y Tres, un pequeño icono de madera de la Virgen María que está estrechamente ligado al movimiento de independencia uruguayo. Según la tradición, 33 patriotas independentistas obtuvieron la estatua guaraní y la llevaron consigo cuando se declaró la independencia del imperio brasileño en Florida el 25 de agosto de 1825.

"Así que el número 33 es un símbolo eclesiástico, un símbolo nacional", señaló Carriquiry, quien también fue embajador de Uruguay ante la Santa Sede. "Y por eso el papa hablará allí sobre la tradición católica que está en el origen de Uruguay —que nace de Uruguay y dio origen a Uruguay—, para reavivar y renovar la tradición católica en el corazón de los uruguayos".

Andrew Chesnut, director de estudios católicos y experto en la Iglesia latinoamericana en la Universidad Commonwealth de Virginia, dijo que no le sorprende que la visita de León haya generado entusiasmo y que vaya a ser recibido con calidez.

"Pero eso no se va a traducir necesariamente en gente en los bancos", comentó. "Si el objetivo general es intentar revitalizar el catolicismo en la región más católica de la Tierra, Uruguay es una causa un tanto perdida, y lo ha sido durante décadas".