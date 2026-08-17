Planeó matar a su exnovia en ChatGPT; lo reportan al FBI

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una corte de Florida condenó a Darren Zhou, exanalista financiero de Goldman Sachs, por utilizar ChatGPT para planear el asesinato de su exnovia, caso que fue reportado al FBI por OpenAI.

Zhou llegó a un acuerdo de culpabilidad ante la Corte del Condado de Palm Beach por amenazas de muerte o lesiones, ciberacoso y uso de un dispositivo de comunicación para cometer un delito.

El hombre permanecía detenido desde mayo, luego de que el FBI notificó a las autoridades locales sobre una alerta de emergencia emitida por OpenAI.

Según la orden de arresto, Zhou realizó reiteradas amenazas contra su exnovia y la familia de ella mediante conversaciones con ChatGPT. También describió un plan de asesinato y suicidio, y reconoció que vigilaba los horarios de la víctima para conocer su ubicación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El usuario informó además que había adquirido un rifle estilo AR-15, una pistola Glock, una escopeta calibre 12, municiones y guantes de látex.

OpenAI remitió la información a las autoridades al considerar que existía un riesgo creíble contra la víctima. Los documentos difundidos no precisan la pena impuesta al acusado.

Crece disputa legal contra plataformas de IA

El caso ocurre en medio de acciones legales contra empresas de inteligencia artificial en Florida.

El estado presentó el 1 de junio una demanda contra OpenAI y su fundador por presuntos problemas relacionados con el diseño y la seguridad de ChatGPT.

La querella sostiene que la herramienta habría contribuido a la planificación de tiroteos, generado adicción entre menores de edad y debilitado el pensamiento crítico de algunos usuarios.

La demanda civil es independiente de una investigación penal iniciada por el fiscal de Florida, James Uthmeier, por la presunta intervención de la plataforma en el caso de un tiroteo que dejó dos muertos en la Universidad Estatal de Florida durante 2025.