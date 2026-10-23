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Argentina declara como terroristas a cinco grupos

Por AP

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Argentina declara como terroristas a cinco grupos
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      Buenos Aires, Arg.- Argentina declaró como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrillas de América Latina —entre ellos el mexicano Cártel de Sinaloa — en línea con la política de seguridad de Estados Unidos, su mayor aliado en la región.

      La decisión del gobierno argentino, que fue publicada el jueves en el Boletín Oficial, se produjo al mes siguiente de que creciera a un total de 21 el número de grupos criminales de la región calificados como organizaciones terroristas extranjeras por la administración de Donald Trump.

      La resolución argentina incluye, además del cártel mexicano, a la Nueva Familia Michoacana, también de México, y al grupo ecuatoriano Los Tiguerones.

      La medida de Milei alcanza asimismo a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), que son las disidencias de las extintas FARC que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en Colombia hace una década y continúan alzadas en armas. Los dos grupos fueron declarados organizaciones terroristas extranjeras por Estados Unidos años atrás.

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