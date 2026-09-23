Marco Rubio: EEUU busca restablecer confianza en economía Venezuela
La confianza económica es clave para que venezolanos en el exterior consideren regresar a su país.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio pocos detalles sobre la reunión del martes entre el presidente Donald Trump y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Marco Rubio destaca avances en confianza económica para Venezuela
Sin embargo, en declaraciones a reporteros al margen de la Asamblea General de la ONU, Rubio dijo que se han analizado los pasos para reconstruir la "confianza" en la economía del país, de manera que los millones de venezolanos que viven en el extranjero se sientan cómodos al volver a su patria, y mencionó la reestructuración de la deuda y el "proceso de transición política" que está en marcha actualmente.
Detalles sobre la transición política y la reconciliación
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"Nos gustaría ver un punto en el que se sientan y tengan la confianza de que realmente pueden volver y reconstruir lo que perdieron, o reconstruir lo que les fue quitado en el frente político, pero también en el económico", señaló. "Y para que eso ocurra, necesitamos realizar mayores avances en esas conversaciones con respecto a la transición y la reconciliación".
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