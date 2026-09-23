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Manchester United reporta pérdidas por despido de Amorim

El club inglés pagó casi 10 millones de dólares para despedir a Ruben Amorim y su cuerpo técnico.

Por AP

Septiembre 23, 2026 02:28 p.m.
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Manchester United reporta pérdidas por despido de Amorim
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      Manchester United registró unas pérdidas de alrededor de 60 millones de dólares pese a ingresos récord en una temporada en la que el club pagó casi 10 millones de dólares para despedir a otro entrenador.

      Pérdidas por despido de entrenador Ruben Amorim

      En sus cifras financieras publicadas el miércoles, el United informó que obtuvo 900 millones de dólares en el ejercicio fiscal que terminó el 30 de junio, ligeramente por encima de las sumas récord del año anterior, pese a no disputar la Liga de Campeones.

      La previsión de ingresos del club para el próximo año llega hasta 1,000 millones de dólares porque el 20 veces campeón de Inglaterra volvió a disputar la principal competición europea tras terminar tercero en la Liga Premier. El United inició su campaña en la Champions con una victoria por 4-0 sobre el Sabah de Azerbaiyán, en medio de un mal arranque en la Premier, con apenas una victoria en cinco partidos.

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      Impacto financiero del despido de Ruben Amorim

      A las pérdidas contribuyeron los costos asociados con la salida del entrenador Ruben Amorim, quien fue despedido en enero, y su cuerpo técnico.

      Podría haber sido más.

      En febrero, el United indicó en una presentación financiera que el costo de despedir a Amorim podría superar los 21 millones de dólares, pero el portugués aceptó un puesto como técnico del AC Milan, lo que evitó que el United tuviera que pagar una compensación mayor.

      La masa salarial del United fue de unos 400 millones de dólares, un 3,6% menos que el año anterior. El club atribuyó la caída a cambios en la plantilla del primer equipo masculino y a recortes en el club durante los últimos dos años.

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