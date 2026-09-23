OMS reporta aumento de casos de ébola en Kivu del Norte

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BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — La República Democrática del Congo se está quedando sin personal sanitario para atender los centros de tratamiento del brote de ébola de más rápido crecimiento de la historia, en particular, en la provincia oriental de Kivu del Norte, donde los casos se han disparado un 73% en tres semanas, informó el miércoles la Organización Mundial de la Salud.

Brote de ébola en la RDC: cifras y evolución

La advertencia se produjo pese a que hay señales de mejoría en otras provincias, entre ellas, Ituri, el epicentro del brote, que se ha extendido a siete provincias, con 7.773 casos confirmados y 3.759 muertes, según las cifras más recientes del gobierno.

Entre el 31 de agosto y el 20 de septiembre, los casos cayeron un 26% en la provincia de Ituri y un 15% en Haut-Uele, indicó Marie Roseline Belizaire, directora regional de emergencias para África de la OMS. Pero los patrones de transmisión varían ampliamente y el brote sigue sin control, añadió.

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"Aunque los casos y las muertes disminuyen en algunas provincias, siguen aumentando en otras", afirmó Belizaire. "El brote todavía no está bajo control y continúa extendido en una amplia zona geográfica".

Impacto de la falta de personal y condiciones en la respuesta

El brote se propaga en condiciones extremadamente difíciles, alimentado por la inseguridad, el desplazamiento, una huelga de trabajadores sanitarios y los intensos movimientos de población. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que va camino de superar el brote de ébola de África Occidental de 2014 a 2016, el más mortífero del que se tiene registro y en el que murieron más de 11.000 personas, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Catherine Smallwood, responsable de incidentes de ébola de la OMS, manifestó que los casos y las muertes habían empezado a disminuir en Kivu del Norte tras varias semanas de aumentos. Pero, aunque se añaden camas de tratamiento a diario, las instalaciones siguen sin contar con suficiente personal y socios para operarlas.

"La insuficiencia de recursos humanos es una de las mayores brechas", sostuvo Smallwood.

Anne Ancia, representante de la OMS en Congo, explicó que un centro de tratamiento de ébola requiere alrededor de 300 profesionales de la salud, incluidos anestesistas, higienistas, enfermeros y médicos generales.

"Estamos construyendo centros de tratamiento de ébola, pero no siempre contamos con los recursos humanos necesarios para operarlos", señaló. "A esos trabajadores sanitarios hay que pagarles".

Trabajadores de primera línea en Ituri se declararon previamente en huelga por adeudos salariales, lo que empeoró el acceso a la atención. El ministro de Salud, Roger Kamba, dijo en julio que el gobierno estaba verificando las listas de nómina después de que se añadieran los nombres de personas que no participan en la respuesta. Los trabajadores de primera línea indicaron que las autoridades prometieron pagar los atrasos, pero algunos no recibieron nada y otros solo una parte de lo que se les debía.

Otro gran desafío en la respuesta es la tasa de letalidad entre los niños, indicó la OMS. Los menores de cinco años tienen la mayor tasa de letalidad, la cual alcanza más del 60% frente a aproximadamente el 40% entre los adultos, indicó Belizaire.

Smallwood, responsable de incidentes de ébola de la OMS, dijo que detectar casos entre los menores de cinco años también es muy difícil porque los niños no necesariamente pueden explicar sus síntomas, y la presentación de éstos puede resultar confusa.