Agua, vivienda y movilidad, las preocupaciones de capitalinos
El Implan concluyó las mesas de trabajo con grupos vulnerables y académicos para actualizar el programa urbano
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El agua fue identificada como la principal preocupación de la población durante las consultas realizadas para actualizar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, seguida por las dificultades para acceder a una vivienda y los problemas de movilidad, informó el titular del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Javier Ernesto Flores Navarro.
El funcionario señaló que el organismo ya concluyó las consultas con grupos vulnerables, personas con discapacidad y comunidades indígenas, además de las mesas de trabajo con colegios, colectivos y representantes de la academia.
Con estos planteamientos comenzará ahora la integración de una primera propuesta del programa, que posteriormente será presentada nuevamente en talleres participativos.
Flores Navarro explicó que la actualización busca corregir problemas detectados en el programa anterior, como calles que fueron trazadas en medio de fraccionamientos y usos de suelo que no resultaron compatibles.
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También se tendrá que revisar la disponibilidad de terrenos para vivienda popular, luego de que algunos de los predios contemplados originalmente dejaron de estar disponibles.
A estos cambios se suma la declaratoria de nuevas áreas naturales protegidas, realizada después del programa de 2021, lo que obliga a replantear parte de la planeación territorial. El Implan deberá revisar cómo compatibilizar estos nuevos criterios de protección ambiental con las necesidades de crecimiento y desarrollo de la ciudad.
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Flores Navarro indicó que los resultados de las consultas serán utilizados para definir las modificaciones al programa, particularmente frente a la problemática del agua, la vivienda y la movilidad.
Una vez elaborada la propuesta, será llevada de nuevo a talleres participativos para que los distintos sectores conozcan el documento y puedan realizar observaciones.
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