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Atacan a petroleros de EAU en Ormuz

Por AP

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Atacan a petroleros de EAU en Ormuz
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      Emiratos Árabes Unidos.- Emiratos Árabes Unidos culpó a Irán de disparar drones contra dos petroleros operados por una empresa estatal mientras navegaban por el estrecho de Ormuz y afirmó el viernes que los ataques fueron actos de piratería.

      Los ataques no causaron víctimas, pero subrayaron los peligros que enfrentan los buques que tratan de llevar mercancías por la crucial vía marítima.

      Dos petroleros propiedad de ADNOC, la compañía estatal de petróleo y gas de Abu Dabi, fueron atacados el jueves por la noche mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, informó la empresa. El ataque no causó heridos y "la situación ha sido controlada".

      La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, declaró que se reportó que dos embarcaciones sufrieron daños menores al ser atacadas por drones mientras navegaban por el estrecho. No las identificó como los buques de ADNOC, pero parecía tratarse del mismo incidente.

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      El Ministerio de Exteriores emiratí responsabilizó a Irán de la "flagrante violación" de los principios de libertad de navegación de Naciones Unidas.

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