Lula elogia a Donald Trump y critica a Marco Rubio

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El presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó este viernes que su colega estadounidense, Donald Trump, es "mejor" que los otros miembros del Gobierno estadounidense, y criticó al secretario de Estado, Marco Rubio, en una entrevista en la que justificó la aplicación de medidas de reciprocidad ante el aumento de los aranceles estadounidenses.

"Estoy intentando hablar con él (por Trump, NDR), mantener el contacto. Cuando uno va a llamar a un presidente, a veces demora un mes coordinar. Pero se va a concretar. Espero tener una buena conversación. Quiero dialogar porque Brasil quiere mantener una buena relación con Estados Unidos", declaró.

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Lula concedió hoy una entrevista en el Palacio de la Alvorada al podcast NÆo Inviabilize.Recordó su encuentro con Trump en la Casa Blanca y que algunos acuerdos alcanzados entre ambos posteriormente no son ejecutados debido al entorno del líder republicano."Trump es el mejor de ellos (miembros del gobierno norteamericano), es el que conversa mejor conmigo; somos dos jefes de Estado, dos hombres de 80 años", continuó.El gobernante de izquierdas fue consultado sobre la elevación de los aranceles al 37,5 % implementada el mes pasado por Washington, una decisión enmarcada en un clima de desinteligencias diplomáticas."Yo creo que (alza tasas) no es cosa de él (Trump); yo le dije a Trump que el secretario de Estado (Rubio) no gusta de Brasil y no gusta de América Latina", aseguró.En esa misma línea de argumentación defendió la aplicación de la Ley de Reciprocidad, anunciada el jueves a la noche, que prevé medidas equivalentes contra el aumento de los aranceles."Activamos la ley para demostrar que no somos poca cosa; estoy muy tranquilo. Estoy preparado para defender a Brasil en cualquier lugar del planeta", finalizó.