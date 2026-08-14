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Embajada de México coordina búsqueda de mexicanos desaparecidos en Colombia

La Embajada de México mantiene comunicación con familiares y coordina acciones con la Cruz Roja.

Por El Universal

Agosto 14, 2026 04:05 p.m.
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Embajada de México coordina búsqueda de mexicanos desaparecidos en Colombia
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      La Embajada de México en Colombia informó que recibió información de sobre dos personas mexicanas que no han podido ser localizadas y que se encontraban en la Alcaldía de Pereia, esto, luego de que el pasado 10 de agosto se registró en el país un sismo de 7.4 que hasta el momento ha dejado casi 300 personas muertas y 379 heridos.


      Por medio de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que la representación diplomática mantiene comunicación con la familia de los connacionales, aunque no refirió los nombres de la pareja mexicana.

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      Hasta el momento, la Embajada mexicana afirma que a la familia de los desaparecidos se le ha brindado "todo el apoyo y acompañamiento ante esta lamentable situación".
      "Desde que se tuvo conocimiento del caso, se realizaron las gestiones necesarias para la inclusión oficial de la pareja en la lista de desaparecidos y se estableció coordinación directa con grupos de rescate de la Cruz Roja Colombiana", explicó.
      Entre las medidas implementadas ante el caso, la embajada mexicana en Colombia aseguró que "se ha transmitido la prioridad ante el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, canalizada por la agregaduría de la SEDENA adscrita a esa Embajada".
      Adicionalmente, afirma que se ha activado una red de contactos particulares para el rastreo y validación en centros hospitalarios y que también se sostuvo una reunión de alto nivel con el alcalde de Pereira para revisar avances generales.
      Con el fin de "abordar este caso de forma específica", la representación diplomática afirmó que fue asignado un enlace para su búsqueda in situ y que seguirá brindando atención y seguimiento prioritario a este caso con el fin de localizar a los connacionales.

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