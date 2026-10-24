Ataque racista en París arroja una víctima

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París, Fra.- Un atentado que la Fiscalía investiga como "terrorista racista" costó la vida a una persona este viernes en las afueras de París y heridas a otras cinco y agitó la vida política del país en medio de las tensiones por las revueltas en varias ciudades y en plena precampaña para las presidenciales del año próximo.

Un individuo armado con una metralleta de tipo Sten disparó varias ráfagas en diferentes puntos de Trappes y La Verrière, poblaciones de alto porcentaje de población de origen inmigrante.

Identificado como Kévin T., nacido en 1987 y con antecedentes policiales, aunque no por radicalismo, fue arrestado minutos más tarde en la vecina localidad de Coignières por agentes de la Brigada Anticriminalidad.

La mayor parte de las víctimas fueron heridas de gravedad, incluida una niña de doce años que recibió ocho impactos de bala y que se debate entre la vida y la muerte.

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La Fiscalía Antiterrorista señaló enseguida el carácter racista de la acción y puso de manifiesto su premeditación. El sospechoso había preparado en su domicilio un artefacto explosivo casero, con tres bombonas de gas conectadas a un temporizador, aparentemente para hacerlo explotar cuando los agentes acudieran a registrarlo.

El primero en apuntar a la ideología ultraderechista fue el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, que lo consideró como "el primer intento de crimen masivo con connotación islamófoba" y atacó a quienes "aseguran que todos los males de la sociedad son culpa de los arabo-musulmanes".

El presidente francés, Emmanuel Macron, acudió también al lugar del atentado, que consideró "un punto de inflexión": "Es la primera vez en nuestro país que se comete un acto terrorista planificado para matar a nuestros compatriotas, a nuestros niños, solo por su color de piel o por su supuesta religión".

"No vamos a ceder ante las ideas que se instalan que justifican este tipo de comportamiento o que crean la atmósfera que puede justificarlos", dijo el presidente, que envió mensaje a la población de origen inmigrante: "Sois franceses, sois la juventud de Francia y esa es nuestra suerte. No bajéis la cabeza, el país os apoyará".