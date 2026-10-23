Fuerte sismo en el Tíbet chino mata a 16 personas

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Beijing, China.- Un terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet chino la noche de este jueves, matando al menos a 16 personas, hiriendo a 46 y derrumbando cientos de viviendas en la ciudad norteña de Nagqu, informaron medios oficiales.

Las tareas de búsqueda y rescate continuaban tras el derrumbe de al menos 339 viviendas y 20 cobertizos para ganado, dijo la oficina de medios de Nagqu, citando a funcionarios del gobierno municipal. Once de los heridos estaban en estado grave, mientras que los otros 35 sufrieron heridas leves, dijo la oficina de medios.

Más de 1,600 personas del condado local fueron desplegadas para las tareas de rescate. Suministros que incluían 1,000 unidades de vivienda prefabricadas, alrededor de 3,000 tiendas de campaña y camas plegables, así como linternas y ropa de invierno llegaron a la región.

La agencia oficial china de noticias Xinhua dijo el viernes que las comunicaciones en parte de la región se habían visto afectadas. Las autoridades ferroviarias locales han tomado medidas de emergencia para detener los trenes que pasan por la región.

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El terremoto también provocó desprendimientos de rocas que han obligado a las autoridades locales a cerrar un tramo de la Carretera Nacional 317, permitiendo el paso solo a vehículos de emergencia, rescate y apoyo oficial mientras los equipos trabajaban para despejar los escombros, según Xinhua.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo ocurrió a las 10:33 de la noche hora local, con epicentro a 191 kilómetros (119 millas) al este-noreste de Nagqu, en una zona de gran altitud y escasamente poblada del norte del Tíbet. Situó la profundidad del terremoto en 18 kilómetros (11 millas).