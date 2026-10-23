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Afirma Trump que está cerca un acuerdo comercial con México

Los aranceles sobre acero, aluminio y automóviles son el foco principal de las negociaciones

Por EFE

Octubre 23, 2026 01:36 p.m.
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Afirma Trump que está cerca un acuerdo comercial con México
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      Washington, 23 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que está "muy cerca" de alcanzar un acuerdo comercial con México para reducir los aranceles, en línea con lo expresado el martes por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

      "Estamos muy cerca de un acuerdo con México. Será un acuerdo muy bueno, espero que para ellos también. Y lo mismo con Canadá. Están trabajando duro para tener un acuerdo con nosotros. Nosotros tenemos las de ganar", respondió al ser preguntado por las palabras de la mandataria mexicana.

      Sheinbaum declaró el martes que ambos países están "muy cerca" de un acuerdo, aunque reconoció que "todavía hay algunos temas" pendientes.

      "¿Cuál es nuestro objetivo? Reducir al máximo las tarifas que tenemos hoy con los aranceles que pesan hoy sobre vehículos y acero y aluminio y que no haya más aranceles", detalló.

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      Los principales aranceles estadounidenses que afectan actualmente a México son del 50 % sobre el acero y el aluminio y del 25 % sobre los automóviles, con algunas excepciones.

      El lunes, durante un mitin en Kansas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, Trump aseguró que pronto habrá un "gran" acuerdo con México para reducir el déficit comercial estadounidense con el país vecino.

      Las negociaciones se desarrollan en un contexto de tensiones comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá, socios del tratado de libre comercio T-MEC, que mantienen conversaciones para revisar el pacto después de que Trump decidiera en julio no renovarlo automáticamente.

      Trump suele elogiar a Sheinbaum, aunque también presiona a México para que permita ataques estadounidenses contra el narcotráfico en su territorio, una posibilidad que el Gobierno mexicano rechaza por considerar que vulneraría su soberanía.

      Durante un mitin el miércoles en Carolina del Sur, Trump dijo que Sheinbaum tiene "una de las voces más hermosas" y recordó que practicó ballet durante su juventud.

      "No sé cómo demonios pasó de ser bailarina de ballet a presidenta de México. ¿Cómo demonios ocurrió eso?", declaró.

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