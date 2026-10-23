Expertos de la ONU reconocen Ley contra el Feminicidio en México

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El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas y del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género reconoció al gobierno de México por la iniciativa de Ley General contra el feminicidio.

La comunicación suscrita por Ivana Krsti?, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo, y por el experto independiente Graeme Reid, reconoció los esfuerzos para armonizar la tipificación y sanción del feminicidio en todo el territorio nacional, establecer criterios y protocolos de investigación uniformes y consolidar los sistemas de información, incluido un registro de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.

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"Valoramos especialmente los esfuerzos orientados a armonizar la tipificación y sanción del feminicidio en todo el territorio nacional. La reducción de disparidades normativas entre las entidades federativas constituye una oportunidad para garantizar una respuesta más coherente, efectiva y respetuosa de los derechos humanos, así como para reforzar la seguridad jurídica y el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias", señalaron.Destacaron también las iniciativas orientadas a consolidar los sistemas de información sobre violencia feminicida y a crear registros especializados, incluido el relativo a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio."Quisiéramos señalar que valoramos profundamente el hecho de que la iniciativa incorpore una comprensión del feminicidio desde un enfoque intersecciona", añadieron.Mencionaron que las familias de las víctimas deben tener acceso a recursos efectivos y a una reparación integral, incluyendo las medidas destinadas a prevenir la repetición de violaciones similares.Expertos de la ONU piden incluir a mujeres trans y trabajadoras sexualesEl grupo de expertos y expertas consideraron especialmente importante la inclusión de las mujeres transgénero dentro del ámbito de protección de la iniciativa: "Visibilizarlas expresamente permite asegurar que las medidas de prevención, protección, investigación, sanción y reparación frente al feminicidio sean aplicables sin discriminación y respondan adecuadamente a las circunstancias y formas particulares de violencia que les pueden afectar"."Quisiéramos subrayar que la identidad de género constituye una categoría protegida de forma autónoma en el Derecho internacional de los derechos humanos, amparada bajo el principio fundamental de no discriminación", indicaron.Además, consideraron importante que la iniciativa aborde el asesinato de mujeres trabajadoras sexuales.