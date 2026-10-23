Fallece un francés por virus shamonda

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París, Fra.- Un hombre que sufría un cuadro de inmunodepresión severa y murió a comienzos de este mes en Lyon (sureste) estaba contaminado por el virus shamonda, conocido por afectar el ganado pero que hasta ahora se consideraba que no era transmisible a las personas, anunció este jueves el Gobierno francés.

En un comunicado, los Ministerios de Sanidad y de Agricultura destacaron que con los conocimientos disponibles sobre el virus, "no se ha identificado por ahora ningún riesgo sanitario para la población general".

El Ministerio de Salud de Francia señaló que, con base en el conocimiento actual del virus, hasta la fecha no se ha identificado ningún riesgo para la salud pública de la población general. Hasta ahora, se consideraba que el virus Shamonda era incapaz de infectar a los seres humanos.

"Se trata, por lo tanto, de un caso excepcional que involucra a un paciente con una inmunodepresión grave", declaró.

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El hombre fallecido, del que no se comunicó la edad ni la identidad, estaba internado en los Hospicios Civiles de Lyon por una patología grave, y en su comunicado las autoridades francesas señalaron que se están llevando a cabo investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas que reúnen expertos en sanidad humana, animal y medioambiental.

Los expertos que se ocupan del caso creen que las complicaciones cerebrales que se le manifestaron están "muy probablemente vinculadas con la infección por el virus shamonda".

El shamonda es un virus que se identificó por primera vez en Nigeria a mediados de los años 1960, que transmite uno mosquito de tipo culicoides principalmente al ganado bovino y que este pasado verano se detectó por primera vez en varios puntos de Europa, entre otros en Francia. La contaminación de este paciente constituye la primera detección documentada de este virus en una persona.

El ministerio de Salud explicó que es probable que el paciente, que estaba en Lyon, se infectara por la picadura de un jején en el este de Francia, donde el virus supuestamente circulaba entre animales durante la primavera y el verano.

En cualquier caso, consideran que éste es "un caso excepcional" en un paciente con un cuadro gran debilidad del sistema inmunitario.