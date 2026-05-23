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Kevin Warsh jura como líder de la Fed

Por EFE

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Kevin Warsh jura como líder de la Fed
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      Washington.- El mandatario de EU, Donald Trump, encabezó este el acto de toma de posesión de su candidato Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) en una concurrida ceremonia en la Casa Blanca en la que aseguró que quiere que el nuevo líder del banco central sea "totalmente independiente".

      "Nadie en Estados Unidos está mejor preparado para dirigir la Reserva Federal que Kevin Warsh", aseguró Trump, quien desde su regreso al poder en enero de 2025 ha presionado públicamente al presidente saliente de la Fed, Jerome Powell, exigiendo un recorte más agresivo de las tasas de interés.

      Según Trump, Warsh "restaurará la confianza en la Fed" y afirmó con "plena certeza" que "al igual que los grandes presidentes de la Fed que le precedieron, Kevin salvaguardará la integridad de la institución".

      Donald Trump insistió en que el resto de los miembros de la Junta de Gobernadores - en la que permanecerá Powell hasta 2027- "tomarán sus propias decisiones", aunque "escucharán a Kevin en todo momento".

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      El economista juró su cargo ante el juez de la Corte Suprema, el conservador Clarence Thomas.

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