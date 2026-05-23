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Alberta, esencial para Canadá: Carney

Por EFE

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Alberta, esencial para Canadá: Carney
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      Toronto, Canadá.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó este viernes que la provincia de Alberta es "esencial" para el futuro de Canadá después de que en la noche del jueves la jefa de Gobierno provincial, Danielle Smith, anunciara una consulta popular para decidir si se celebra un referendo de secesión.

      En declaraciones a los medios en Ottawa, Carney, que es originario de Alberta, defendió un modelo de "federalismo cooperativo" y destacó las contribuciones históricas de la provincia al país.

      "Como alguien que nació y se crió en Alberta, estoy orgulloso de ser de Alberta. Mi punto de vista es que el mejor lugar para Alberta es en Canadá, una Canadá que funciona, que es para lo que estamos trabajando", explicó, aunque reconoció que "el país puede ser mejor" y se está trabajando con Alberta "para hacerlo mejor".

      Smith anunció que el Gobierno provincial realizará en octubre una consulta para decidir si la provincia debe iniciar el proceso legal para convocar un referéndum sobre la separación de Canadá.

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      Solo entre un 25 % y un 30 % de la población de Alberta está a favor del referéndum y la separación, la cifra asciende hasta el 55 % entre  votantes del PCU.

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