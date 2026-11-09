Rusia y Ucrania se atacan a distancia un día antes de conversaciones

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Rusia volvió a castigar la red eléctrica de Ucrania y las fuerzas ucranianas atacaron otra de las mayores refinerías de petróleo de Rusia, indicaron autoridades de ambos países el lunes, horas antes de la reunión prevista entre delegaciones de Moscú y Kiev para nuevas conversaciones, mediadas por Estados Unidos, sobre cómo poner fin a los combates.

Casi cinco años después que Rusia emprendiera una invasión a gran escala de su vecino, ambos países siguen enfrascados en una batalla sin señales de que alguna de las partes esté lista para ceder en sus exigencias. La guerra ya ha cobrado la vida de cientos de miles de soldados y miles de civiles, según analistas y organizaciones humanitarias.

Encuentro busca generar impulso para un acuerdo, dice enviado de EEUU

Las conversaciones a tres bandas entre enviados de Estados Unidos, Rusia y Ucrania están previstas para comenzar el martes en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, y durar dos días. La ronda anterior de conversaciones fue en febrero.

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El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en una entrevista en el programa "60 Minutes" emitida el domingo que Moscú y Kiev están "muy cerca" de un acuerdo, pese al "tremendo odio" entre el mandatario ruso Vladímir Putin y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Trump señaló que Ucrania tendrá "una forma un poco diferente" con el acuerdo, pero no dio más detalles.

Trump ya ha hecho anteriormente afirmaciones sobre avances en la guerra que no se han materializado.

El yerno de Trump, Jared Kushner, quien mediará en las conversaciones junto con el enviado estadounidense Steve Witkoff, dijo que las prioridades serán poner fin al conflicto, encontrar formas de evitar que la guerra se reavive, reactivar la economía de posguerra de Ucrania y preparar ayuda humanitaria.

"Esperamos que estas discusiones identifiquen áreas de terreno común, impulsen soluciones prácticas y generen impulso hacia la siguiente fase de negociaciones", escribió Kushner el lunes en X.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, destacó el lunes que el equipo de Trump ha colocado la "seguridad colectiva", que abarca no sólo a Rusia y Ucrania sino también a un área más amplia, en la parte superior de la agenda.

Moscú insiste en que Europa no estará en conversaciones trilaterales

Las últimas conversaciones trilaterales, en Ginebra en febrero, también se celebraron en medio de ataques continuos. No lograron avances significativos para poner fin a la guerra, pero algunas circunstancias han cambiado.

Trump, cuya postura sobre la guerra ha variado, debe lidiar con que los demócratas tomen el control del Congreso en enero tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Podrían exigir más apoyo para Ucrania.

Las finanzas estatales rusas están sometidas a una fuerte presión debido a la guerra, y la economía de Ucrania está siendo asfixiada por los ataques implacables.

En Abu Dabi, dos días de conversaciones previstos a partir del martes analizarán qué garantías de seguridad satisfarán a Rusia, que ve a la OTAN como una amenaza, y a Ucrania, que quiere impedir futuras invasiones rusas.

Putin ha intentado marginar a los países europeos y negociar el futuro de Ucrania directamente con Trump. Sin embargo, gobiernos europeos y Ucrania han insistido en que se les incluya.

Moscú afirma que representantes europeos no participarán directamente en las conversaciones de Abu Dabi, pero funcionarios europeos dijeron que representantes estarán en los Emiratos Árabes Unidos.

El principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, explicó que funcionarios europeos mantendrán una "coordinación separada" con la delegación de Kiev.

Kushner dijo que antes que comiencen las conversaciones en Abu Dabi, él y Witkoff consultarán con funcionarios de Ucrania, la Unión Europea, la OTAN, Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el lunes que la reunión se centrará en negociaciones trilaterales, con Estados Unidos mediando entre Rusia y Ucrania.

"Ustedes saben que los estadounidenses tienen sus propios canales de comunicación con los europeos, al igual que los ucranianos, y parece que ya están estableciendo sus propios métodos de coordinación", expresó Peskov. "Pero, para reiterarlo, esto es un asunto de negociaciones trilaterales".

Rusia ataca subestaciones eléctricas, Ucrania apunta a refinería

El Ministerio ruso de Defensa indicó el lunes que había atacado cuatro subestaciones eléctricas en Ucrania, en las regiones de Kiev, Dnipropetrovsk, Cherkasy y Vinnytsia. Los ataques forman parte de la campaña de Rusia para dejar a los civiles ucranianos sin calefacción, luz y agua potable durante el invierno que se aproxima.

Zelenskyy manifestó el lunes que la Unión Europea había acordado activar un mecanismo especial de emergencia que acelera la financiación para las reparaciones de la red eléctrica.

Rusia lanzó 317 drones de varios tipos, incluidos 105 drones a reacción, contra Ucrania durante la noche, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

Los ataques aéreos rusos han impactado a Ucrania durante toda la guerra, con consecuencias espantosas. La semana pasada, al menos a 55 personas murieron en un centro de distribución de ayuda alcanzado por una bomba planeadora rusa cerca de la línea del frente en la región sureña de Zaporiyia.

El lunes, fuerzas rusas atacaron un almacén en Odesa, en el suroeste de Ucrania, que contenía suministros de alimentos para jardines de niños y escuelas, matando a tres personas, de acuerdo con autoridades locales.

Por su parte, drones de largo alcance desarrollados por Ucrania durante la guerra provocaron un incendio en la refinería de petróleo KINEF, una de las más grandes de Rusia, cerca de San Petersburgo y a más de 1.200 kilómetros (745 millas) de la frontera ucraniana, indicó el lunes el gobernador de Leningrado, Alexander Drozdenko.

Ucrania afirmó a inicios de octubre que sus ataques de largo alcance habían neutralizado más de la mitad de la capacidad de refinado de petróleo de Rusia, lo que traba la capacidad de Moscú para abastecer a sus fuerzas.

Las fuerzas ucranianas también atacaron una planta cerca de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, que produce propelente sólido para cohetes para los misiles balísticos Iskander-M de Rusia, informó el Estado Mayor General de Ucrania.

Ucrania intenta impedir que Rusia dispare misiles balísticos, que las fuerzas de Kiev no pueden detener una vez que están en el aire sin más sistemas de defensa aérea Patriot fabricados en Estados Unidos. Sin embargo, los misiles Patriot escasean.