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Cae en el AICM pasajero de Miami con morfina en sus maletas

Autoridades hallaron casi 10 kilos de sustancias en cuatro bolsas

Por Pulso Online

Octubre 22, 2026 06:17 p.m.
A
Cuatro bolsas con casi 10 kilos de sustancias fueron localizadas en el equipaje del pasajero

Cuatro bolsas con casi 10 kilos de sustancias fueron localizadas en el equipaje del pasajero

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      CIUDAD DE MÉXICO. Un pasajero procedente de Miami, Estados Unidos, fue detenido en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que autoridades federales encontraran en su equipaje cuatro bolsas con casi 10 kilos de sustancias que dieron positivo a morfina y sulfato de pseudoefedrinax.com

      El hallazgo comenzó con una revisión mediante rayos X, en la que personal aduanero detectó imágenes inusuales dentro de las maletas. Al abrirlas, los agentes localizaron las bolsas con un polvo color beige, informó el Gabinete de Seguridad federal.

      En la inspección participaron elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

      Para identificar el contenido, los agentes utilizaron equipos especializados. Un análisis preliminar dio positivo a sulfato de pseudoefedrina, identificado en el reporte como precursor químico; las pruebas realizadas por personal naval arrojaron un resultado positivo a morfina. En el procedimiento también intervino el perro detector "Rozsa", que marcó la posible presencia de mercancía ilícita. 

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      El pasajero fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público, junto con las sustancias aseguradas. Las autoridades no difundieron su identidad ni precisaron cuánto correspondía a cada sustancia. Tampoco informaron el destino del cargamento o posibles vínculos con otras personas. 

      Otros aseguramientos en el aeropuerto

      El caso se suma a otros hallazgos de droga en equipaje de pasajeros. El 30 de septiembre de 2026, autoridades federales reportaron el aseguramiento de 8.64 kilos de cocaína ocultos en 20 artesanías de fibra de vidrio, transportadas por un viajero procedente de Lima, Perú. 

      Existe además un antecedente de traslado de morfina en esa terminal: el 17 de marzo de 2024, personal de Marina y de seguridad aeroportuaria detuvo a un ciudadano alemán que llevaba 4.61 kilos en su equipaje. El pasajero pretendía viajar a Barcelona y tenía Australia como destino final, informó entonces el AICM. 

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