Ataques ucranianos golpean planta de gas

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Kiev, Ucrania.- Las fuerzas ucranianas atacaron una importante planta de procesamiento de gas natural y dos centros clave de comunicaciones satelitales en su más reciente ofensiva nocturna contra Rusia, informó el Estado Mayor General de Ucrania el miércoles.

La operación formada parte de la campaña aérea de Ucrania, dirigida contra instalaciones energéticas e industrias militares, que se ha intensificado a medida que Kiev desarrolla armas de largo alcance más grandes y mejores para derrotar la invasión total de Rusia, que ya va por su quinto año.

El ataque nocturno alcanzó la Planta de Procesamiento de Gas de Orenburg, que forma parte de un complejo que también alberga la única planta de helio de Rusia, señaló el Estado Mayor General en un comunicado en la aplicación de mensajería Telegram. El ataque provocó un incendio en el complejo, añadió.

Orenburg se encuentra a más de 1.200 kilómetros (750 millas) detrás de la línea del frente que serpentea a lo largo del este y el sur de Ucrania, añadió.

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Según el Estado Mayor General, los ataques nocturnos también alcanzaron dos centros de comunicaciones satelitales utilizados por el ejército ruso.

Uno fue el Centro de Comunicaciones Espaciales de Dubna, localizada cerca de Moscú, que describió como el mayor complejo terrestre de comunicaciones satelitales de Rusia, y el otro estaba en la región de Vladimir, al este de la capital rusa.

Ucrania se ha centrado recientemente en sus ataques con drones y misiles en Crimea, con el objetivo de aislar la península vital ocupada por Rusia, y ataques nocturnos con drones dejaron sin electricidad a Sebastopol, manifestó el miércoles Mikhail Razvozhayev, el gobernador de la ciudad impuesto por Moscú.